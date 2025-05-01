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職場霸凌防治專章QA懶人包

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供
職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供

今天是五一勞動節，有逾五千名勞工將上街籲政府重視「反霸凌」。

勞動部吳姓基層公務員之死，引爆國人怒火，促使政府更加正視職場霸凌問題。勞動部提出職業安全衛生法修正草案，今到行政院會報告，內容包括強化源頭防災、加強承攬管理、完善職場霸凌防治、提高罰鍰上限額度等。勞動部說，已送行政院審查，期使我國職場安全衛生邁入新的里程碑。

Q1:修法重點是什麼

A：增列三條文，包括明定職場霸凌定義及雇主防治措施、內部申訴、調查及保護措施及外部申訴、調查及處理機制

●職場霸凌定義：勞工因事業單位人員利用職務或權勢關係，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等言語或行為，導致身心健康遭受危害。但情節重大者，不以持續發生為必要。

●協助與保護：提供申訴人協且及保護措施。並訂定職場霸凌防治措施的細則、申訴管道、調查與處理程序，以及外部專家比例和網路登錄事項。

●建立外部管道：被申訴人為最高負責人時，可向地方主管機關提出申訴。

Q2:職場霸凌防治相關罰則有什麼

A：可罰1-150萬元

●雇主未採取防治或適當措施致職業病 罰3-150萬元

●被申訴人規避、妨礙或拒絕配合調查 罰3-150萬元

●雇主於接獲申訴後未處理 罰3-75萬元

●雇主對申訴人處以不利對待或處分 罰3-75萬元

●雇主未依規定於系統登錄申訴案件，經通知限期改善逾期未改善者 罰3-75萬元

●雇主未依規定採取防治或適當措施，經通知限期改善逾期未改善者  罰3-75萬元

●最高負責人經認定為霸凌行為人 罰鍰1-100萬元。

●主管機關可依事業規模、性質或違反情節，加重基罰鍰至法定罰鍰最高金額的二分之一。

Q3:現行職場霸凌防治的問題是什麼？

A: 包括勞工、法規（政府機關）及雇主三面向

●申訴後未被處理：雇主可能怠於處理案件。

●透明性不足：調查機制缺乏公開透明的程序。

●調查拖延：造成霸凌者心理負擔長期存在。

●接受困難：對調查結果或懲處感到不滿。

●害怕報復：擔心提出申訴後遭到報復行為。

●外部申訴限制：缺乏針對雇主權勢霸凌的有效外部調查機制。

●懲處不明確：對行為的處分不足以達到嚇阻效果。

●規範不足：無法有效介入個案調查與認定職場霸凌。

●行政怠惰疑慮：被質疑在處理上效率低下。

●認定困難：職場霸凌定義不清楚，執行調查障礙多。

●懲處不滿：對霸凌者的懲處過於輕微。

●資源不足：中小型企業因人力有限，難以有效承擔防治責任。

職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供
職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供
職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供
職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供
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職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供
職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供
職場霸凌防治專章修法重點。圖／勞動部提供

勞動部 職場霸凌 雇主

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