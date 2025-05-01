快訊

6隻浪浪結伴同行？攝影機拍到「極罕見瀕危全家福」 身分曝光學者嗨炸

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

福容飯店、台泥將開缺 7220職缺月薪上看7萬元

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺。圖／勞發署桃竹苗分署提供

為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺，內容涵蓋多元正職與暑期工讀機會，歡迎有求職需求者踴躍參加。

桃竹苗分署與桃園市政府合作於5月8、9、15及23日共舉辦5場徵才活動，邀集173家企業釋出5750個職缺。9日於桃園區建國雲林市民活動中心與國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處合辦邀請，包含良福保全、迎廣科技、長家國際、揚秦國際、福容大飯店、這一鍋、台灣水泥、中興保全科技及長榮航勤28家廠商等，提供多元的就業機會，部分職缺月薪更高達7萬元。

活動現場也設有多項就業促進方案的諮詢服務，包括「青年安薪就業讚」、「跨域津貼」及「大客車駕駛受訓即就業專案培訓」等，協助不同族群掌握職涯轉機。

新竹及苗栗地區將於5月17、24日共舉辦3場精彩的徵才活動，邀請48家企業釋出1470職缺。17日上午在新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓與新竹市政府合作舉辦「暑期工讀生徵才活動」，設有專屬公部門的暑期工讀區，提供學生族群特殊的打工體驗。

17日下午在遠東百貨竹北店辦理「服務一餐，飲業共好」徵才活動匯集各大知名餐飲服務業，包括春水堂、饗賓餐旅、乾杯、築間等15家企業，現場招募餐飲服務及門市儲備人員等職位，有興趣的民眾可至現場面試，面試後還可以走進店面實地瞭解餐飲業的工作環境。

24日在苗栗銅鑼灣會館辦理「科技業徵才活動」，因應銅鑼科學園區產業需求，邀請鄰近廠商提供317個工程師職缺、共660個工作機會，當日面試兩家以上還有好禮三選一。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為協助企業補實人力媒合求職及轉職民眾需求，分署每月都有規畫多場徵才活動，職缺涵蓋不同產業及領域，歡迎求職者前往桃竹苗地區的就業中心或「台灣就業通」網站查詢最新職缺與徵才活動資訊。

為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺。圖／勞發署桃竹苗分署提供

台泥 徵才活動 新竹 職缺

延伸閱讀

報稅季到！30歲女自曝「從未繳過稅」 月薪3萬每年還能出國4次

鴻佰矽格等近百家企業聚中華大學徵才 月薪上看6.5萬元

否認月薪40萬吃補當吃苦 卓榮泰：我跟韓國瑜都沒有

中年轉職計程車司機「得吃老本？」 同業曝關鍵問題：我月薪10萬

相關新聞

福容飯店、台泥將開缺 7220職缺月薪上看7萬元

為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221...

職場霸凌究竟有多嚴重？調查：72.8%上班族曾碰過

職場霸凌究竟有多嚴重？根據123yes求職網最新調查顯示，除了「身體傷害」外，上班族也害怕心理傷害」：也就是所謂的職場冷...

勞動節不快樂！66.2%上班族憂過勞、理想工時每天7小時

歡度五一勞動節，其實上班族心中的期望也不少。根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，上班族前五大過節願望依序為：...

職場加班文化盛行 前五大加班導火線出爐「它」排第一

職場加班文化盛行，根據yes123求職網最新調查顯示，導致加班的主要原因，在可複選情況下，有以下這五大項：「工作量大，常...

「特休年資併計」案！北市議員替北捷清潔員請命 市長蔣萬安：一個月處理

北捷清潔人員「特休年資併計」案，台北市議員洪健益今於北市議會質詢台北市長蔣萬安。蔣萬安回應，邀集相關單位於一個月內處理。...

提離職預期「被刁難」…老闆娘卻暖心感謝、給員旅 她喊：捨不得離開

許多人離職前，可能會有所顧慮，擔憂無法與公司好聚好散。不過日前有位女網友表示，她提離職後不但沒有被刁難，老闆還讓她參加國外員工旅遊，老闆娘更是在她離開時，傳訊息感謝她一年多來的付出，並請她吃飯，讓原PO突然捨不得，透露「我開始害怕到新公司沒有辦法遇到這麼好的同事了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。