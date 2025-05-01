職場霸凌究竟有多嚴重？調查：72.8%上班族曾碰過

職場霸凌究竟有多嚴重？根據123yes求職網最新調查顯示，除了「身體傷害」外，上班族也害怕心理傷害」：也就是所謂的職場冷暴力，有高達72.8%的上班族表示，曾經碰過「職場霸凌」。

針對霸凌「加害者」的來源，在可複選狀況下，主要依序為：「同事」(78.6%)、「主管」(53.8%)、「顧客」(37.7%)，以及其次是「老闆」(36.2%)、「客戶或協力廠商」(23.3%)、「同業」(19.5%)。

遭霸凌的「受害者」在態度上，依序又分成：「默默忍受」(47.2%)、「事後想辦法反擊」(36.6%)、「當面立刻反擊」(16.2%)。

最後兼具「霸凌與騷擾」的職場歧視(偏見)部分，不但影響辦公室氣氛，負面效果恐怕更為長久，形成刻板印象。

yes123求職網指出，本次調查就顯示，有四成五的人表示，曾經碰過「職場性別歧視」。除此之外，還有五成三指出，曾經碰過「職場學歷歧視」。

回顧整個職涯，由yes123求職網調查發現，有超過半數，也就是54.6%的上班族表示，包括「任職與求職」，曾經碰過「職場性騷擾(包含言語與肢體)」；若再以「性別」交叉分析：男性為33.6%，女性為75.2%。

關於性騷擾「加害者」的來源，在可複選狀況下，主要依序為：「同事」(58.4%)、「老闆」(41.8%)、「主管」(36.9%)，以及其次是「顧客」(32.7%)、「客戶或協力廠商」(27.3%)、「同業」(23.4%)。

遭騷擾的「受害者」在態度上，依序又分成：「事後表達不滿」(43%)、「當面表達不滿」(37.3%)、「默默忍受」(19.7%)。

上述「勞動節願望與職場幸福指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月15日到4月28日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,277份，其中男性633份，女性644份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。