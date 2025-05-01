勞動節不快樂！66.2%上班族憂過勞、理想工時每天7小時

歡度五一勞動節，其實上班族心中的期望也不少。根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，上班族前五大過節願望依序為：「身心健康即可」(57.9%)、「調薪」(56.9%)、「每天準時下班」(50.2%)，以及「存夠錢，買房子」(38.8%)、「不要被裁員」(37.7%)。

而在六到十名的「職場心願」部分，又分別有：「換新工作或轉行」(32.8%)、「休假正常」(31.7%)、「不會放無薪假」(30.6%)，以及「下班後、放假時，不用接到直屬上司的電話簡訊」(29.5%)、「能兼顧事業與家庭」(28.3%)。

此外，本次調查也發現，上班族衡量每天「實際投入」工作的時間，平均達9.7小時；不過自認「日工時」達「十二小時(含)以上」的，依舊占了16.5%，代表這群人的「爆肝」風險恐怕也最高。

對於目前工時的長度，有66.2%的上班族，擔心自己會「過勞」，這當中又有63.3%還透露，其實自己「有考慮離職」。

只是若想要兼顧「工作收入」與「生活品質」，勞工朋友們認為，「理想中」一天的工時，應該僅為7.4小時，等於要再少兩小時以上的工時，換算下來，大約為目前工時長度的76.3%而已，也就是要再減少23.7%。

可惜想縮短工時，恐怕不容易，畢竟回顧整個職涯，竟然有57.7%的人透露，曾經被上司要求，而有過「先打下班卡，再繼續加班」的經驗。

另外曾經有過「熬夜通宵加班」的經驗，合計也占了63.8%，其中還分成：30.1%為「曾經有過，且在辦公室與住家」；27.6%為「曾經有過，但僅在辦公室」；6.1%為「曾經有過，但僅在住家」。

想利用下班時間，或者放假時好好調整作息、恢復健康，似乎也不太容易。因為此次調查也顯示，有高達84.4%的上班族透露，「曾經」在下班後或放假時，還把公事帶回家處理。

還有無奈的是，仍然有64.1%的人透露，「曾經有過」在休假時，還要回公司處理公務的經驗：因此即使放假了，根本不太可能完全擺脫公事的「糾纏」。

上述「勞動節願望與職場幸福指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月15日到4月28日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,277份，其中男性633份，女性644份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。