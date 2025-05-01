職場加班文化盛行 前五大加班導火線出爐「它」排第一

職場加班文化盛行，根據yes123求職網最新調查顯示，導致加班的主要原因，在可複選情況下，有以下這五大項：「工作量大，常做不完」(72.3%)、「上司要求」(51.8%)、「上司還沒走，所以不敢走」(36.9%)，以及「開會開不完，影響工作進度」(28.1%)、「幫同事收拾爛攤子、背黑鍋」(27%)。

調查並顯示，合計有56.9%的上班族透露，如果加班的話，自認「沒有」加班費可領，包含：40.3%屬於「沒有加班費，也沒有補休」，16.6%屬於「沒有加班費，不過有補休」。

雖然其餘43.1%自認有加班費，不過情況又分成：18.8%屬於「有，確實領得到」；12.5%屬於「有，但只敢申請部分加班費」；11.8%屬於「有，但完全不敢申請」，變成「看得到卻吃不到」。

更慘的是，為了加班，甚至帶來不少「副作用」，在可複選情況下，比較常見的負面影響有：「沒有生活品質」(61.1%)、「工作壓力越來越大」(52%)、「沒有時間陪親人、朋友」(44.8%)，以及「情緒容易低落」(41.8%)、「肩頸疼痛」(36.3%)。

其他加班的「後遺症」，又分別為：「易怒」(33.2%)、「沒有時間進修」(32.1%)、「失眠」(27.7%)，以及「頭暈」(26.8%)、「肝出問題」(20.7%)。

即使在沒有加班的日子，上班族離開辦公室後的生活，似乎也「乏善可陳」。調查發現，在可複選狀況下，最近下班後，最常做的事情有：「上網」(73.1%)、「看電視」(60.2%)、「與親人、情人聚會」(52.1%)，以及「與朋友、同事聚會」(40.2%)、「兼差賺外快」(33.6%)。

其餘下班後的活動，又還有：「運動」(32.7%)、「逛街」(31.6%)、「看書」(24.2%)，以及「看電影」(23.3%)、「上語言或證照補習班」(15.1%)。

解讀此次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟經過一整天辛苦的工作，能心有餘力再去進修，真的算是少數了。因此「約會或聚會」變成下班之後，唯一的「生活小確幸」；或者啟動「雙機模式」：滑手機、開電視機，只是算不算真正達到「休息、放鬆」的目的，也就見仁見智了。

上述「勞動節願望與職場幸福指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月15日到4月28日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,277份，其中男性633份，女性644份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。