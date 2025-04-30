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「特休年資併計」案！北市議員替北捷清潔員請命 市長蔣萬安：一個月處理

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）、北捷總經理黃清信（中）強調，一個禮拜內做契約變更。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（左）、北捷總經理黃清信（中）強調，一個禮拜內做契約變更。記者邱書昱／攝影

北捷清潔人員「特休年資併計」案，台北市議員洪健益今於北市議會質詢台北市長蔣萬安。蔣萬安回應，邀集相關單位於一個月內處理。北捷補充，將清查清潔人員年資，從服務日起算，統計未中斷的年資納入年資併計。

洪健益表示，監察院在2018年就曾要求北捷檢討，截至今早相關工會到北捷公司陳抗，就連勞動部也發函，「尤其將近300多位清潔人員服務10多年，每年特休都不見。」呼籲北市府應該要承攬商，將原先派駐人員的年資繼續計算，同時，也一併檢視其他的外包承攬契約。

蔣萬安說，會請法務局、勞動局等單位，檢視過往之前的清潔委外廠商是不是相同，一個月內處理完畢，給予勞工朋友依法權益的相關保障。勞動局長王秋冬表示，會去清查有沒有相關類似情形。

北捷總經理黃清信表示，一個禮拜內做契約變更。北捷補充，變更契約將針對清潔人員在北捷場站開始服務日期起算，統計其未中斷的服務年資，目前北捷與清潔公司正同步清查清潔人員年資，並組成工作小組檢視相關年資資料，以納入特休年資併計。

北捷 特休

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