提離職預期「被刁難」…老闆娘卻暖心感謝、給員旅 她喊：捨不得離開

許多人離職前，可能會有所顧慮，擔憂無法與公司好聚好散。不過日前有位女網友表示，她提離職後不但沒有被刁難，老闆還讓她參加國外員工旅遊，老闆娘更是在她離開時，傳訊息感謝她一年多來的付出，並請她吃飯，讓原PO突然捨不得，透露「我開始害怕到新公司沒有辦法遇到這麼好的同事了」。

日前有位女網友在Dcard發文表示，她在現任公司待了一年多，公司氣氛很好，每週2-3天也會有下午茶，但她不滿意薪水實領3萬1千元，跟同事的工作分配不均，難的案子都丟給她處理，且對升遷、加薪沒有幫助，加上工作性質又是繪圖相關，考慮到未來發展，決定提出離職。

不過原PO表示，她原本預期提離職後，老闆跟同事對她的態度可能變差，或者上班會很尷尬，但這些事情都沒有發生，老闆中間有挽留她，還讓她參加國外員工旅遊。

她透露「最近到了離開的時間點，老闆娘傳訊息感謝我這一年多的付出，還請我吃飯，同事送了離別小禮物，種種事情讓我很捨不得，也開始懷疑離職是不是正確選擇，怕到新公司後沒有辦法遇到這麼好的同事，擔心能力不足適應新公司」。文末，原PO表示「是不是也有人有過這種心情，該怎麼調適，或是罵醒我」。

文章曝光後，網友安慰「職場不能當成交朋友的場所，妳列出的問題也確實存在，辭職後會焦慮未來也是很正常的，未知永遠最可怕，不用覺得自己需要改什麼，妳做了當下最好的決定，僅此而已」、「離職是對的，下一個若不好，可以再下一個，甚至換賽道，薪水是最實際的，沒換工作等到以後沒存款要花大錢時才後悔沒離職就太晚了，不同工同酬，也是很大的問題，不加薪又很低的獎金，透過給小禮物給恩惠這是很不上軌道的公司營運方式」、「好公司是適當給員工調薪和福利，而非小恩小惠的下午茶」。