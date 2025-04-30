被控偷清潔人員特休 北捷：納入特休年資併計

北捷清潔人員今年將面臨換約，但未依照規定將派駐勞工「特休年資併計」，導致889名清潔人員恐面臨年資、特休重計的情況，台灣勞動派遣產業工會今到北捷陳抗。北捷下午回應，經評估朝向變更契約，納入特休年資併計。

台灣勞動派遣產業工會今早喊出訴求，呼籲北捷立即清查全體委外清潔人員年資並對外公開、清潔與承攬廠商契約變更，併計勞工特休年資，北捷提出方案和時程，將委外清潔人員收回自僱，「把特休還給清潔人員。」

北捷副總經理楊秦恒下午回應，北捷與清潔公司目前正同步清查清潔人員年資，另外，組成工作小組檢視相關年資資料，經審慎評估後，將朝向變更現行契約辦理，納入特休年資併計，未來新清潔契約招標時會比照辦理，維護清潔人員權益。

至於將清潔人員納編雇用，楊秦恒說，已召集市府相關單位開會，因涉及變更組織編制、公開招募及年長者就業事宜，因此目前各公民營機關機構皆採承攬方式辦理。