去年營造業摔死83人 71人未受訓上工！立委轟：將勞工送死神

勞動部今在立院衛環委員會進行職災墜落預防及檢討作為專案報告，多名立委要求勞動部檢討營造業墜落職災居高不下，立委林淑芬更直指，2024年營造業墜落死亡人數83人，其中71人未接受職業安全衛生教育訓練，沒受訓就上工，擺明了將勞工送到死神身邊，勞動部卻毫無查核機制可言。勞動部長洪申翰坦承受訓落實度不高，將檢討、研擬相關機制。

勞動部今就「五一勞動節前夕，我國勞工職場預防職業災害及場(廠)墜落事故之檢討與精進作為」在立法院社福及衛環委員會進行專題報告。立委陳昭姿、王育敏表示，勞動部將去年訂為「營造墜落打擊年」，希望能將墜落職災人數降至68人，不但未達標，相較於鄰近的日、韓、新加坡，台灣職災致死率也仍偏高。

林淑芬指出，去年營造業83人墜落死亡，其中71人未接受職業安全衛生教育訓練，可見墜落打擊只是口號喊喊。她強調，雇主有法定責任，必須對勞工進行職業安全衛生教育訓練，勞工也有受訓義務，但勞動部沒有強制雇主回報的機制，沒去勞檢就查核不到？通常都是職災死亡後進行職災調查，才發現罹災勞工根本沒受過訓練。

她以新加坡為例，指新加坡推動回報救命運動，勞工、甚至是民眾都可以使用SnapSAFE網站，隨時上傳不安全情況，賦予勞工大聲說出不安全情況的權利，台灣的職災法其實也有退避權類似的概念，法律工具都有了，但缺少政府監督與落實的決心。