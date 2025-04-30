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去年營造業摔死83人 71人未受訓上工！立委轟：將勞工送死神

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
2024年營造業墜落死亡人數83人，其中71人未接受職業安全衛生教育訓練。示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照
2024年營造業墜落死亡人數83人，其中71人未接受職業安全衛生教育訓練。示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照

勞動部今在立院衛環委員會進行職災墜落預防及檢討作為專案報告，多名立委要求勞動部檢討營造業墜落職災居高不下，立委林淑芬更直指，2024年營造業墜落死亡人數83人，其中71人未接受職業安全衛生教育訓練，沒受訓就上工，擺明了將勞工送到死神身邊，勞動部卻毫無查核機制可言。勞動部長洪申翰坦承受訓落實度不高，將檢討、研擬相關機制。

勞動部今就「五一勞動節前夕，我國勞工職場預防職業災害及場(廠)墜落事故之檢討與精進作為」在立法院社福及衛環委員會進行專題報告。立委陳昭姿、王育敏表示，勞動部將去年訂為「營造墜落打擊年」，希望能將墜落職災人數降至68人，不但未達標，相較於鄰近的日、韓、新加坡，台灣職災致死率也仍偏高。

林淑芬指出，去年營造業83人墜落死亡，其中71人未接受職業安全衛生教育訓練，可見墜落打擊只是口號喊喊。她強調，雇主有法定責任，必須對勞工進行職業安全衛生教育訓練，勞工也有受訓義務，但勞動部沒有強制雇主回報的機制，沒去勞檢就查核不到？通常都是職災死亡後進行職災調查，才發現罹災勞工根本沒受過訓練。

她以新加坡為例，指新加坡推動回報救命運動，勞工、甚至是民眾都可以使用SnapSAFE網站，隨時上傳不安全情況，賦予勞工大聲說出不安全情況的權利，台灣的職災法其實也有退避權類似的概念，法律工具都有了，但缺少政府監督與落實的決心。

洪申翰坦承，落實營造業勞工接受教育訓練部分，確實有待加強，雖有法規，但落實程度不夠高。他也承諾將檢討、改善相關機制，提高勞工參訓的誘因。此外，勞動部也正在檢討遭停工廠區的復工條件，盼改善系統性風險後，才能復工。

立委林淑芬今指去年營造墜落亡83人，其中71人未接受職業安全教育訓練。記者葉冠妤/攝影
立委林淑芬今指去年營造墜落亡83人，其中71人未接受職業安全教育訓練。記者葉冠妤/攝影
勞動部長洪申翰（左）、勞動部職安署長林毓堂。記者葉冠妤/攝影
勞動部長洪申翰（左）、勞動部職安署長林毓堂。記者葉冠妤/攝影

勞動部 教育訓練 洪申翰 職業安全 職災

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