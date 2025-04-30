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起薪月入50萬！他好奇1職業超賺沒人當目標 網揭超高門檻：用命換的

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為，引水人入行起薪月入50萬，還會年年加薪，不禁直呼，「根本超賺錢的」，引起熱烈討論。示意圖/ingimage
有網友認為，引水人入行起薪月入50萬，還會年年加薪，不禁直呼，「根本超賺錢的」，引起熱烈討論。示意圖/ingimage

不少人嚮往高薪的職業，但並不是每個人都能勝任。一名網友表示，引水人入行起薪月入50萬，還會年年加薪，意外發生機率比車禍機率低，不禁直呼，「沒人發現當引水人根本超賺錢的嗎」，引起熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦板」發文，在台灣當引水人入行起薪月入50萬，之後年年加薪，平均月薪80萬，存一年錢就夠付台北市中心房子的頭期款了，存幾年就可以退休。他不認同網友所說的「這個行業很危險」，因為查詢意外發生率後發現比車禍的機率還低，令他不禁直呼，「每天騎摩托車都沒在怕了，還會怕當引水人身故死亡」，於是好奇，「為何鄉民只會立志當工程師，不會立志當引水人啊」。

網友紛紛表示，「當機長也很賺啊，問題是你當得上嗎？」、「要先當過船長，薪水比這還高啊」、「有條件限制啊，很難進的」、「引水人風險很高耶，而且引水人都是很資深的船長退下來」、「資格很難啊！不然好賺大家幹嘛不賺」、「用命換的」、「要熟悉港口地形氣候船隻動線，很吃經驗」、「講的好像當引水人很簡單一樣... 」、「那個職業門檻很高，比醫生還難入門好嗎」、「條件很嚴苛啦，高專業的工作，還會不小心就掛掉」。

根據考選部，引水人應考資格需年齡未滿50歲，領有一等或二等船長室認證書後，曾任3000總噸以上船舶船長至少3年的資歷。據了解，前期累積三副、二副及大副各項航海經驗，到考取船長資格可能就超過十年。

引水人 薪水 風險

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