勞部調查：2024新鮮人平均起薪37K 近1成9領最低工資

五一勞動節前夕，勞動部公布「2024年初任人員薪資統計結果」。去年初出社會的新鮮人平均薪資3.7萬元，年增6.4%，其中大學畢業生3.4萬元，研究所5.2萬元。其中，領去年最低工資2萬7470元者，占18.7%，是自2021年統計以來首度降到2成以下。

受子女化影響，畢業生人數漸減，2024年初任人員為14.7萬人，較2023年減少9千人、5.3%。勞動部統計指出，去年初任人員薪資平均數為3.7萬元，年增6.4%，其中大學畢業者3.4萬元，研究所5.2萬元。薪資中位數為3.3萬元，大專（專科及大學）3.3萬元，研究所4.9萬元。

值得注意的是，去年初任人員以最低工資2萬7470元為起薪者，占18.7%，較前年最低工資2萬6400元減少4.7％，也是從2021年開始統計以來，社會新鮮人領最低工資者首度降到2成以下。調查指出，3年來，整體總共減少了7.3%，就各行業觀察，多比2023年呈現下降。

去年初任人員投入的行業，以任職製造業占19.6%最多，批發及零售業占17%次之，醫療保健及社會工作服務業占11.7%居第三，其餘占比較高的行業包括專業科學及技術服務業8.9%、教育業8.5%、住宿及餐飲業7.4%。調查也指出，與2023年相較，初任人員投入製造業占比上升1.2％，批發及零售業則下降1.4％，住宿及餐飲業也下降0.6%。

觀察大學畢業生任職行業，以醫療保健及社會工作服務業薪資平均為4萬元最高，金融及保險業3.8萬元次之，研究所則以出版影音及資通訊業5.9萬元最高，製造業薪資5.8萬元次之。與2023年相較，大學畢業者以營建工程業增加5.6%(1千元)較多，研究所畢業者則以住宿及餐飲業增加7.5%(3千元)較多。

此外，2023年初任人員直到去年12月尚在職者，薪資平均較初任時增加15.7%。