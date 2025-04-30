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勞動部助攻婦女再就業 單親媽終找到工作還領3萬獎勵金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
透過勞動部「婦女再就業計畫」及「僱用獎助措施」協助，43歲的單親媽媽小琪(左)成功回歸職場，並獲得3萬元就業獎勵金。圖／台南就業中心提供
透過勞動部「婦女再就業計畫」及「僱用獎助措施」協助，43歲的單親媽媽小琪(左)成功回歸職場，並獲得3萬元就業獎勵金。圖／台南就業中心提供

43歲的單親媽媽小琪(化名)，當全職媽媽近10年，因孩子就學及經濟壓力下急於復出職場，卻因兼顧家庭的工時需求與過去經驗限制，在求職路上屢屢碰壁。所幸，透過勞動部「婦女再就業計畫」及「僱用獎助措施」協助，成功回歸職場近6個月。

小琪婚後育有3個孩子，與夫婿離異後，帶孩子返回南部老家，規畫老么滿3歲送幼兒園就讀，找一份白天工作來增加收入，但從去年開始投遞履歷不下20封，都石沈大海，在經濟的壓力下，在網路求職時看到有關勞動部的「婦女再就業」獎勵新聞，而轉向就近的關廟就業服務台尋求協助。

因她過去多年銷售經驗優勢，累積口說能力及善於與人互動特質，就服員建議轉向業務職類發展，並向雇主說明「僱用獎助措施」提供工作機會，最終小琪順利錄取化工材料行業務人員一職，並於就業滿90天後，獲得3萬元的婦女再就業獎勵金。並逐漸適應工作職場，獲得公司高度肯定。同時，公司持續聘僱符合資格的特定對象，每月可獲得9千至1萬5千元不等的獎勵金，有效降低用人成本。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，為鼓勵因家庭因素離開職場婦女重返工作，勞動部推出為期3年的「婦女再就業計畫」，以「自主訓練獎勵」鼓勵自行規畫參加訓練提升職能，最高可獎勵3萬元；運用「再就業獎勵」穩定就業達3個月，再加領3萬元。並提供雇主「工時調整獎勵」以鼓勵為婦女員工規畫調整工時以兼顧家庭需求，每一職缺每個月可領3千元獎勵金，最長補助1年。最長可達12個月

勞動部推出「婦女再就業計畫」，鼓勵因家庭因素離開職場婦女重回職場舞台，提供再就業獎勵金。圖／台南就業中心提供
勞動部推出「婦女再就業計畫」，鼓勵因家庭因素離開職場婦女重回職場舞台，提供再就業獎勵金。圖／台南就業中心提供

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