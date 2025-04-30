2年換約 7天特休沒得休… 勞團赴北捷抗議「特休小偷」

台灣勞動派遣產業工會在51勞動節前夕今早到北捷公司，表達其清潔業務承攬廠商的契約中，沒有依規定將派駐勞工「特休年資併計」，導致今年即將換約，889名清潔人員恐面臨年資、特休重計的情況。工會再度喊話北捷，變更契約，「要當特休小偷多久？把特休還給清潔人員。」

北捷派人收下陳情書物品，尚未作出回應。

台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿表示，4月初與北市議員召開記者會後，北捷遲遲未有更新一步的回應，目前889名清潔人員在現行制度下，為兩年一標，若原先的廠商沒有繼續得標，即便廠商仍沿用原先一批的清潔員，但受僱年資得歸零重計。

鄭中睿說，根據統計889名清潔人員，平均受雇年資超過8.21年，更有354人服務超過10年，平均年齡則是在63歲。今年是重新招標換約，若明年由新廠商得標承攬，在年資、特休歸零之下，全體清潔人員將短少7820天特休，以時薪190元計算，折合1188萬6400元工資。

台北市產業總工會理事長邱奕淦說明，在台電、中油等國營事業很多都是類似的清潔業務外包，因此許多工會團體就提出訴求，在2019年行政院修正「勞務採購契約範本」，將委外人力的「特休年資併計」列為必須條款，「但是契約裡面有，要勾選，北捷就沒有特別勾選，因此等於沒有，走了法律漏洞。」

邱奕淦說，一般企業的特休是半年給3天、滿一年7天，但通常是隔年的1月1日開始才拿到，但是這群清潔人員每2年換一次約，等同最多休3天，但是7天的假沒有休到就要換雇主。

邱奕淦說，從平均8.21年資來看，基本上雇用都是常態性的員工，北捷屬於台北市府管轄，最起碼要把2019年起的特休年資併計還給清潔人員，「至於更早年的年資其實也應該要還。」

邱奕淦也說，北捷總是自豪車廂和站內清潔度位居全世界，但榮耀給了公司，默默辛苦的是這群清潔人員；在務實面，曾有報導指出，採清潔外包每年可省成本高達5038萬元。呼籲曾任立委、勞基法「站神」的台北市長蔣萬安，要保護這群員工。