缺工時代生力軍 第一社福呼籲：重視心智障礙者工作權益

心智障礙者在勞工群體中相對弱勢，過往他們的工作權益不僅常被忽視，也常因為不被了解，成為職場霸凌的受害者。為心智障礙者提供就業服務逾20年的第一社福基金會說，只要適當指導心智障礙者，並多給予耐心與瞭解，他們的工作能力並不比一般人差，甚至更穩定，面對缺工時代，這樣一批生力軍，會是店家的好選擇。

智能障礙青年小維，曾做過好幾份工作，都因為心性不穩以離職告終，疫情期間他在家休息了一陣子，但爸媽希望小維可以獨立，畢竟爸媽會老，擔心將來無法再繼續當小維的依靠，所以他們替小維申請就業服務，希望小維有為自己負責的能力。

就服員陪著小維一次次演練面試情境，安撫他緊張的情緒，第一社福說，小維容易緊張，一緊張話就說不出來，也容易情緒高漲，面試就職時，就服員先將這些特質告知公司，並協助跟職場主管溝通理解。

不過，剛開始工作的時候，主管認為小維不夠細心，好在有就服員適時介入，讓主管更理解小維的特質，也協調用雙方都能接受的方式彼此溝通，漸漸地，主管懂得怎麼和小維交辦工作，也看見小維積極認真的一面，開始肯定小維，現在小維已經是主管倚重的小幫手，穩定工作1年。終於在32歲這年，小維成了一個真正獨立自主的大人。

第一社福執行長張菁倫表示，第一社福每年服務約350名心智障礙者就業，心智障礙青年跟一般人一樣，有自立夢想，工作讓他們有「被需要」的感覺，無形中找回自信。

對於有意願工作但尚未能進入職場的智青，第一社福協助建立工作態度、訓練工作技能，讓智青未來能順利轉銜就業。至於職場中的智青，張菁倫說，就服員會量身打造就業計畫，協助適應職場工作，即使工作上手了，難免遇到工作疲乏、變動或挫折，第一社福還提供心理輔導，組織成長團體、舉辦休閒活動。

張菁倫說，這些大朋友曾是家中的依賴者，但經過就業訓練及支持，能從依賴者變成經濟支援者，讓老爸媽安心。第一社福想藉著五一勞動節前夕，呼籲社會大眾重視心智障礙者的工作權，也希望有更多雇主願意給這些認真想要自立自強的朋友多一點機會。