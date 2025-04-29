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納職場霸凌防治專章 勞動部長洪申翰：職安法修正草案已送政院
五一勞工大遊行將於後天登場，今年遊行七大訴求包括「反霸凌」、「降低工時」、「要退休保障」、「要加薪」、「完整勞動三權」、「醫護教保補人力」及「落實公正轉型」，勞動部長洪申翰今受訪時表示，有關反霸凌部分，職安法修正草案日前完成預告，也已經送入行政院，希望能以最快速度送至立院審議、通過。
勞動部今舉行全國模範勞工表揚典禮。對於今年五一勞工大遊行訴求之一的「反霸凌、要保障」，洪申翰說，職業安全衛生法修正草案內容除了營造業減災，還有職場霸凌防治專章，日前已經完成預告，草案也已經送入行政院，勞動部會跟政院溝通，盼加快政院法制程序，以最快速度送至立院審議、通過，讓勞工面對職場霸凌能有更多保障，還有依法處理的政策工具。
此外，針對藍營被爆426凱道上「反綠共，戰獨裁」遊行動員移工上街，洪申翰說，目前還在跟內政部移民署確認外籍人士身份，必須先確認才能權責分工，交給地方政府查處有無違反相關法規。
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