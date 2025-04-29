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用負能量療癒自己！15句「職場厭世語錄」社畜必看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／AI生成
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上班上到心很累嗎？每天忙得像陀螺一樣打轉，停下後只覺得頭昏腦脹，很想像一灘爛泥癱在地上再也不起來...試試看來一點負能量，以毒攻毒療癒一下身心吧！

如果你在職場上累到懷疑人生，看看這15句社畜專屬的厭世語錄 ，說說有哪一句戳中你的心，分享給甘苦人一起抱著取暖，明天才有力氣繼續戰鬥，大家一起加油（拭淚）～

●15句「職場厭世語錄」

１．工作時別跟我談夢想，我的夢想就是不工作。

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２．不要相信壓力會轉化為動力，你的壓力只會轉化為病歷。

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３．成人的世界，除了長胖，其他都不容易。

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４．大家總說要跨出舒適圈，但我連跨都沒跨進去過。

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５．我想打起精神來，卻不小心把它打死了。

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６．賺錢是一種能力，花錢是一種技術，我能力有限，卻技術高超。

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７．我的錢包就像顆洋蔥，每當打開它，我就會想哭。

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８．如果覺得自己累得跟狗一樣，那真的是誤會了，因為狗都沒你這麼累。

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９．既然正義都會遲到，為什麼上班不行？

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１０．我上班領的不是薪水，是精神賠償金。

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１１．每次被老闆罵完都很想去動物園，因為在那裡，我才真的感覺像個人。

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１２．我最大的抗壓適應能力是：以不變的薪水應萬變的物價。

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１３．我最大的不足，就是餘額不足。

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１４．世界上最短的距離，就是假期開始到結束。

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１５．準時下班需要的不是努力，是勇氣。

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壓力 夢想 薪水

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