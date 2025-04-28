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「準時下班、彈性工時」哪個好？網揭殘酷真相：還是要看薪水

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「準時下班」和「彈性工時」何者較好。示意圖／ingimage
一名網友好奇「準時下班」和「彈性工時」何者較好。示意圖／ingimage

準時下班和彈性工時，各有什麼優缺點呢？一名網友發文，稱他第一份工作是準時下班，下班後就不必處理工作的事，缺點是不能遲到，時間抓比較緊，如今的工作是彈性工時，時間比較自由，但下班後還要處理工作的事，對此他詢問網友，「大家喜歡準時下班還是彈性工時？」

原PO在PTT發文，表示自己第一份工作是準時下班，下班後就沒有自己的事了，不用處理任何工作的事，但缺點是不能遲到，起床時間要很早，時間抓比較緊，如果臨時要去銀行辦事，會很不方便。

原PO表示，接下來的兩份工作皆是彈性工時，不用打卡上班，屬於責任制，只要完成自己負責的工作就好，最晚12點要到公司，可以晚一點起床，缺點則是下班還會被客戶call，要處理工作的事，一有事都要立即處理。對此，他詢問網友較喜歡「準時下班」還是「彈性工時」？

此文一出，不少人透露彈性工時的真相，「通常彈性都夾帶on call，雖然不一定要進公司，但電話會議少不了，甚至遇到國外客戶又是另一種時差，之前出國玩也一樣被拉上電話會議」、「老闆不可能給你彈性上下班，他們只會想是不是工作量太少了，然後給你加大工作量」。

也有不少網友選擇準時下班，或薪水更高的工作，「至少準時上下班，不耽誤下班時間」、「準時下班一票，有事就請假就好」、「準時下班」、「選錢多的」、「基本上兩種工作方式各有利弊，這時候就要看薪水哪一個可以支付生活所需」。

職場 責任制

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