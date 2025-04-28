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內外科住院醫師不同酬 洪子仁：新光外科每月平均多2萬

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁說，該院外科系住院醫師的值班時數都可以報加班費，且依所報時數全額依依「勞基法」給予，另因應外科醫師不足，也給予人力不足獎金，每個月薪資較內科住院醫師平均多20%，約2萬元。本報資料照片
新光醫院副院長洪子仁說，該院外科系住院醫師的值班時數都可以報加班費，且依所報時數全額依依「勞基法」給予，另因應外科醫師不足，也給予人力不足獎金，每個月薪資較內科住院醫師平均多20%，約2萬元。本報資料照片

醫護人力流失已成國安問題，總統賴清德提出「不同工、不同酬」概念，期望留住醫療人員。台北榮總今年4月1日起，啟動第三波獎勵調整方案，對象為⼯作較繁重、⾼風險、壓⼒⼤、相對較容易產⽣醫療糾紛等科部的住院醫師。新光醫院表示，該院外科住院醫師

新光醫院副院長洪子仁說，該院外科系住院醫師的值班時數都可以報加班費，且依所報時數全額依「勞基法」給予，另因應外科醫師不足，也給予人力不足獎金，其每個月薪資較內科住院醫師平均多20%，約2萬元

洪子仁說，該院也針對新進護理師自5月1日起，輪值三班護理人員每月薪資從4萬7870元調升為5萬1000元，薪資增幅為6.5％，預計每年多支出3900萬元，且新進護理人到職第1個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達6萬3300元。

洪子仁說，「不同工、不同酬」也應從健保需從支付制度開始調整，如診察費應該區分為急、重、難、罕及小兒科等困難科別，相較一般科別有不同的差異，像是小兒科醫師看小朋友，常耗費心力，這部分的診察費應該提高，但慢性病患本次就醫的情況，可能與上一次就醫時差不多，診察費可以維持或下降一些。

洪子仁指出，除診察費外，對於手術給付部分也應該調整，如心臟外科、胸腔外科等困難手術的科別，醫師手術時間長達4小時、8小時，但健保支付與醫師付出不成比例，造成醫師不願意投入，健保應改變支付制度，才能留住困難科別的醫師。

洪子仁 薪資 醫師

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