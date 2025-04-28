離職兩年！竟因「1動作」遭公司提告 她傻眼

網路上的匿名留言並不是真的保密？一名女網友在Dcard發文抱怨，自己竟然被前公司提告，釐清原因是因為曾經匿名留言爆料公司陋習。原PO透露，偵查結束後公司方表示很樂意調解，要求原PO刪掉留言並澄清道歉事件才落幕。她感嘆「不是所有原告都是無辜的，也不是所有被告就是壞人」。

原PO突然收到地檢署的來信，百思不得其解卻也沒人解答，在毫無頭緒的狀態進入偵查庭，檢察官詢問是否在Dcard平台某文章下留言，她才恍然大悟是前公司提告，只是陳述事實的她不滿道「根據實際經驗分享回答此文章的問題」，檢察官結束她的偵查後語氣冷諷的問提告人是不是會選擇調解，對方也積極的同意。

進入調解程序後，原PO被提醒「以後妳在網路上留言要謹慎欸，不能這樣亂留言」，她也委屈表示只是陳述事實。前公司法務也很直接的跟她說沒有證據指認對方那對方就可以提告，這就是事實，最終，原PO同意刪除留言並道歉事情才告一段落。

透過這次經驗原PO提醒，匿名平台也不完全保護個資，只要有人提告這些社群公司就可以把個資交給檢方配合調查，。至於為何有更多指名道姓說話更難聽的留言沒被告反而告她，是因為原PO寫的太具體，看起來就是事實，建議爆黑料時避免太客觀，最後她也感嘆「法律就是這麼死，不一定有真正的公平正義」。

貼文下方網友們傻眼「太衰了吧！這公司有夠雷」、「網路上如果沒有任何評論的公司更可怕，比查到一堆黑料的公司還可怕」、「台灣人真的很可憐，想要上來勸大家不要去血汗公司受苦，還會被告」、「法律一向不是示範什麼叫正義而是對制度的失望再失望」、「以後在職場任何場合都要隨時進行蒐證，以在未來可以保護自己」。