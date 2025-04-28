性別薪資差距擴大 專家示警：台灣同酬日倒退

勞動部統計資料顯示，我國114年同酬日為2月27日，女性需比男性多工作58天才能達到全年相同薪資，較去年的2月25日延後2日，顯示性別薪資差距擴大。統計顯示，113年女性平均時薪為327元，僅為男性389元的84.2%，性別薪資差距達15.8%。五一勞動節將至，性別薪資不平等的問題再次浮上檯面，引發關注。

勞動部分析，差距擴大主要受到電子零組件製造業、餐飲業與醫療保健業的影響，特別是電子零組件製造業中，男性與女性的時薪差異高達41.2%。雖然整體仍低於日本、南韓與美國，但台灣近年同酬日延後，性別薪資不平等問題仍待改善。

中正大學勞工系教授馬財專分析，國際間每年會以「同酬日」作為指標，計算女性需比男性多工作多少天才能賺得相同薪資。以台灣為例，2021年及2022年同酬日已經從2月25日退步到2月27日，儘管接下來2年略為回升，今年又再次倒退至2月27日，顯示台灣性別薪資差異不僅未改善，反而加劇。他直言，「國際上最糟糕的情況是沒進步，很少有看過倒退的」，呼籲政府應正視問題。

造成性別薪資差異的原因，馬財專從「水平分工」與「垂直分工」兩方面剖析。水平面上，男性普遍集中於核心職位，如管理、專業技術領域，而女性多從事行政、支援性工作。結構化的現象也因多重社會因素惡化，例如結婚、生育等，導致女性更容易退出或轉為兼職，進而影響收入水平。

馬財專指出，女性因生育或照顧家人，勞動市場進出頻繁，較難累積資歷、晉升核心職位，形成職涯「玻璃天花板」。即便在原本被認為較公平的公部門，高階文官中也仍以男性為主，育嬰假及家庭照護負擔多由女性承擔，使得職位與升遷機會遭到限制。

此外，馬財專提到，即使台灣女性的教育程度已高於男性，教育應帶來的正向影響卻未在薪資上反映出來，「這是非常反常的現象」。他呼籲女性勞動者應加強自我覺察，勇敢爭取合理起薪與升遷機會，避免在進入職場初期即因性別而被低薪起步，造成未來薪資差距擴大。

針對改善建議，馬財專認為，政府應加強企業端對性別平權的要求，特別是在職務分配與教育訓練、升遷機會上，避免企業因「預設女性可能退出勞動市場」而剝奪其發展機會。他也建議，應比照瑞典做法，在育嬰假政策上強制男性也須分擔部分育嬰假期，減少女性因家庭責任被邊緣化。

他強調，現行政府對性別薪資差異多僅停留在宣導層面，缺乏強制規範，應制定更嚴格的立法，例如要求同工同酬，並對違反者祭出裁罰。只有透過政策和法令推動，才能打破現有的水平與垂直分工結構，真正縮小性別薪資差距。