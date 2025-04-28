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工作累薪水難上調...33歲護理師想轉科技業 網指廠護吃香

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事護理工作的女網友工作太勞累，薪水也沒上漲的趨勢，於是打算轉職到科技業。示意圖／ingimage
一名從事護理工作的女網友工作太勞累，薪水也沒上漲的趨勢，於是打算轉職到科技業。示意圖／ingimage

中年時轉科技業要面臨哪些挑戰呢？一名從事護理工作的女網友發文，稱她的工作太勞累，薪水也沒上漲的趨勢，於是打算轉職到科技業，詢問網友需要具備何種技能和要面臨那些挑戰。

一名女網友在Dcard發文，表示她是護理系畢業，在臨床工作10年，目前33歲，護理的工作太勞累，加上薪水很難往上漲，於是離職想轉換跑道從事科技業。原PO詢問網友，33歲轉職到科技業需要何種技能？應該去讀碩士嗎？希望業內人士能給她解答。

此文一出，有內行人建議可從事科技業的護理工作，比較吃香，「不建議妳這個年紀切入工程師這個方向，其它科技廠或許有護理需求，可以找找看」、「我記得各個醫院都會有網頁或醫療系統缺，如果真的外面網頁找不到缺，也可以靠妳在醫院學到的知識走這條路，他們應該很樂意這種人才」、「也可以往醫材或醫設發展，之前疫情口罩及化驗就很吃香」、「很多大公司裡面有廠護職缺，會比外面輕鬆」。

但也有許多網友提到「年齡」的問題，「妳準備考試加運氣好兩年畢業，也要36歲了，這個年紀很難找到新鮮人職缺，加上這幾年不像大徵才時代這麼好上岸」、「我32，想找職護缺實在找不到，每間公司都要求有經驗，沒有公司肯給機會」、「轉不了，年紀在科技業太大了，又沒經驗」。

也有網友建議做技術員或助理工程師，「先上課個半年，然後接受底薪的助理工程師工作半年到1年，然後應該就可以開始反轉人生」、「技術員應該可以，但也不輕鬆」、「找設備助工」、「如果是技術員或文職不難 ，只要願意做都很容易，也可以當到領班組長或主任」。

科技業 職場

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