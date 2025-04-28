北榮第三波獎勵大幅調薪 陳威明：不同工不同酬留人才

2025健康台灣全國論壇，昨天於台北榮總舉行，近來，各界關注醫護人力流失，影響民眾就醫權益，其中，造成醫護人力流失的因素之一，在於薪資待遇。台北榮總院長陳威明表示，北榮是公立醫學中心，不以營利為目的，遵守政府獎勵金發放規定，在合法合規、院內財務容許的情況之下，盡量協助同仁，提高待遇。

陳威明說，北榮主要的使命是照顧急、重、難、罕的疾病，看到病人的康復是醫事人員最高的價值和成就，但近幾年願意投入重症治療的住院醫師愈來愈少，他們夜間和假日需要輪流值班，和較輕鬆、壓力小的醫療專科相較，薪資差異不大，這是非常不合理的事情。

此外，重症科部事關人命、風險高、壓力大，他們被投訴和產生醫療糾紛的機會相對較高，因此，為了培養更多願意投入重症治療的人才，北榮自去年6⽉起，率先每⽉加發內、外、婦、兒、急診的住院醫師6000元獎勵金。

陳威明說，今年2月，北榮更大幅調高兒童外科主治醫師工作獎金，因為國家需要他們，少子化以後，病人相對較少，但是兒童外科就如同我們的消防隊，要隨時需待命，如北榮成功完成亞洲第一例分肝種腎高難度手術，幫助8歲小朋友脫離洗腎，就是由兒童外科團隊完成，足見他們的重要性。

陳威明指出，今年4月1日起，北榮再啟動第三波獎勵調整方案，對象為⼯作較繁重、⾼風險、壓⼒⼤、相對較容易產⽣醫療糾紛、⽇後就業市場平均薪資較低，或⽬前招收⼈才不易的科部的住院醫師，讓他們特別感受到醫院的關⼼和⿎勵，並落實總統賴清德提出「不同⼯、不同酬」的概念。

此外，婦產科醫師下午5時30分下班後，或假日親自來幫已照顧多時的孕婦接生，醫院會給予特別獎勵金，小夜時段4000元、大夜時段6000元鼓勵，且醫院沒向孕婦收取額外指定醫師等費用，醫院不惜成本照顧國人，主治醫師非常有感，士氣大幅提升，這個政策從去年1月開始，已施行一年以上，醫院真誠希望幫少子化的台灣盡一份心力。