去美國生活英文真能進步嗎？過來人揭關鍵：恐不進反退

學習語言時，去當地和本國人交流，真的能進步嗎？一名女網友發文，稱她之前暑假去美國玩兩個月，回來前英文顯著進步，跟外國人交流很流暢，但出社會六年後英文能力又退步，於是想去美國三個月，再度恢復自身的英文能力，也在思考是否要上語言學校，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示之前還在當學生時，暑假去美國玩了兩個月，英文能力進步飛快，與外國人交談都沒問題，還很喜歡跟陌生人聊天，但回國工作六年後，因為很久沒接觸英文，能力退步很多，近日工作有些疲憊，因此想出國三個月，增進自己的英文能力。

原PO表示，她想讓自己的英文能力恢復到能溝通的程度，同時也在思考是否要就讀語言學校，擔心自己沒工作，讀書也要一筆錢，於是請教網友們的意見。

此文一出，有不少過來人認為「生活圈」才是關鍵，「看妳都跟誰在一起，如果都跟外國人或是美國人混會進步」、「主要還是看生活圈吧，如果妳周遭一堆華人，就算在美國英文進步也有限」、「看妳的生活圈啊，整天跟亞裔混在一起，英文不進反退，搞不好台語還會更進一步」

也有網友分享增進英文能力的方法，例如請家教、打工度假等方式，「目的只是英文進步的話，這樣花費CP值不高，妳還不如請家教，除非妳本來就是想逃避工作去玩的」、「如果不是那麼喜歡交新朋友的話，可以先從找英文會話老師開始」、「妳不如申請打工度假，去白人多一點的地方工作，進步的可能比學校還快還能有更多體驗」。