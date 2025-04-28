1國營企業受訓期每天6點晨跑「比當兵還操」? 過來人曝：身心都累

因薪水穩定、福利好，國營企業是不少人求職的目標。不過，一名網友聽說台電雇員受訓期間要早上6點起床晨跑，週一至週五要在訓練所裡，伙食甚至吃得比當兵差，讓他相當好奇「台電雇員受訓比較操還是當兵？」

網友在Dcard國營板上發文，表示聽說台電雇員在受訓期間需每天6點早起晨跑，平日都要待在訓練所裡，月領29K，至於伙食「高訓（高雄訓練中心）吃的比當兵差，北部聽說伙食比較好點」，他好奇這樣密集訓練半年，「男朋友會不會訓變啊？」

貼文一出，釣出不少台電員工留言「61期已離職，要比絕對是台電受訓更操，初期每天爬桿爬到你下床腳都會酸痛麻，不過後期習慣以後就覺得沒什麼了，只是每天體力的消耗會非常大量，至於伙食我只能說半斤八兩，但好壞總是比較出來的，我覺得當兵的伙食還是爛很多，至少我受訓沒喝過整過鹹到不行的湯」、「66菜鳥，我覺得還好，但伙食是真的難吃」、「林訓（林口訓練中心）真的累，機械要鉗工還要一堆報告要寫，更不用說高訓了」、「我是59期的，有問過同期同班的大哥，大哥們都表示比起當兵還是覺得高訓受訓累多了，因為當兵是身體累而已，高訓是身體累+心累」、「近幾期聽說也沒我們當初那麼操了，很多規定跟操課都慢慢在刪減了，導致很多同仁都有感於新進學員的素質普遍慢慢下滑」。

不過也有人表示「你每天去上課就有錢拿還不爽？」、「在外面民營領30k還被當免洗筷比較操」、「絕對沒我大中華操，試用期每天都要寫心得報告」。

事實上根據報導，台電去（2024）年「配電線路維護類」新進人員在台電訓練所高雄訓練中心展開為期近半年受訓，受訓期間除了每天爬電線桿的登桿基本功外，還包括模擬活電檢電掩蔽、壓接導線、投切地下肘型端頭、投切熔絲鏈開關、掛接地作業等。