科技業女生超吃香？ 過來人搖頭：壓力大、升遷機會受限

女生在科技業超吃香？一名女網友在Dcard透露，男友公司進來一名女新人，因為外貌討喜受到很多男主管照顧，男友甚至和女新人太頻繁接觸被上級找碴，震驚的她傻眼道，「想問一下有經驗的人，真的會有這種事情嗎？」

原PO表示自己目前還是學生，近日聽男友說公司進了一位新人，因為是可愛的女生，很多男主管都對她特別好，然而同樣身為主管的男友卻因為職務上需要教新人工作被盯上。原PO表示男友最近常加班，假日也很少和她聯絡，聽說是上級不滿他跟那位新人太好，嫉妒之下加了工作量給他。

貼文下方網友認同女生真的有優勢，「很吃香啊，從來不會被罵，可愛的女同事甚至會受到無數的幫助跟教學」、「當業務很吃香，跟男同事溝通確實會比較順」、「外貌有中或以上，個性不怪好相處，基本紅利就能吃滿滿了」、「找工作階段就吃香了，尤其是一些爽缺，現在大企業喜歡把ESG、DEI當賣點」。

不過也有人補充，「如果只有外表但能力真的爛到可以，也是活不了太久」、「會被懷疑專業度，而且科技業若妳的組織裡有男生，大部分升遷的機會都會落在他們身上」、「就算是女生，外在不討喜的話，工作很難去佔到便宜」、「有的主管乾脆不錄取女生」、「一群工程師裡雖然別人說女生會受照顧，但事實上也有超多不懷好意的搭訕」、「除非能力超強或是個性八面玲瓏的以外，應該大多數都覺得壓力很大吧」。