每年都有！老鳥強逼菜鳥吃「巨無霸拉麵」取樂 店家怒發文制止

「拉麵二郎」是在日本以份量超大為名，且配料常可見到堆成一座小山的大份量拉麵店。根據日媒「律師.com NEWS」報導，知名拉麵店「拉麵二郎亀戶店」日前在官方X平台呼籲，請停止在職場中強迫新人吃下超大份量的「大碗拉麵」。店方表示，看到新人痛苦的吃下超大份量餐點，老鳥卻在旁邊取笑的情形，讓製作拉麵的員工心情相當不悅。

消息曝光後，引發熱烈討論。不少網友指出，強迫新人吃下超大份量的「大碗拉麵」，而且那碗的蔬菜還是「加量」的行為，這種強迫挑戰大胃王的行徑已構成「職場霸凌」，更有人戲稱這根本是「二郎霸凌」。部分網友說職場中的飲酒文化也是同樣的霸凌行為，並表示理解店家不希望自己用心製作的料理淪為「懲罰遊戲」的心情。

針對此事，專業律師西山良紀指出，若單次發生且未強迫完食，尚難直接認定為職場霸凌。但若屢次發生，或明知分量過大仍強迫完食，導致身心不適，就可構成職場霸凌。西山律師呼籲，強迫新人吃超量餐點的行為不但讓人反感，也只是在「暴露自己素質低落」。

總結來看，雖然「大碗拉麵挑戰」過去在某些圈子被視為一種趣味文化，但隨著時代改變，尊重個人意願、避免給予壓力已成為基本職場倫理。網友也認為，應當正視這樣的行為，避免讓新人因一次荒謬的「玩笑」對工作或店家留下陰影。