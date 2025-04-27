生理痛會請假？幾歲生小孩？盤點求職者十大面試不舒服行為

面試，是求職者第一次近距離公司的時刻，不只是展現實力的機會，更能感受企業文化、判斷值不值得共事。但這場原本該是雙向交流的過程，卻時常因不當提問變調，讓人職涯還沒起步，就先踩雷。

當面試已不只是問問題、看履歷，而是可能涉及不當提問或隱性歧視時，求職者該如何辨別、應對、甚至保護自己？1111人力銀行發言人曾仲葳認為，面試規模大的公司比較不會發生歧視或是騷擾的狀況，因為通常比較多人一起面試，至少有人資加上用人單位的主管，但如果是公司人數比較少的微型企業，比如說10人以下小單位，可能比較沒有完整人資制度，容易出現讓求職者傻眼的問題。

此外，曾仲葳建議，面試官應避免詢問過多跟工作無關的隱私問題，而求職者也可以有禮貌地婉拒回答，例如「這個問題好像跟應徵工作無關，不便回應，希望接下來面試聚焦職務相關問題。」《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理近一年求職者在面試時，十大不舒服行為的討論度，你是否也遇過這些翻白眼情境？

No.10 討論感情、婚育規劃

想像一下，面試官問「你結婚了嗎？有生育計畫嗎？」你可以禮貌地回應「這些是我的個人隱私，我更希望討論我的專業能力和工作經驗。」或者「我的感情狀況不會影響我的工作表現，我們可以專注於職位相關的問題嗎？」

聲量高點出現在2024年8月，時報出版臉書發文詢問網友，求職面試遇到令人難忘的問題，網友分享，「我曾被問婚姻狀態，覺得尷尬又奇怪」、「我曾被問婚姻狀態，覺得難過但又開不了口」、「我曾被問感情狀況，可是這是我的隱私」。

No.9 過度關切血型、星座、八字等

MBTI等人格分析測驗蔚為風潮，不少被用來認識一位新朋友，從社群話題延燒到職場，有些企業甚至在面試階段加入人格測驗作為參考。但是，當人格分析過了頭，演變成對血型、星座甚至八字的過度關注，就容易讓人感到困擾甚至不適。試想，你認真投入提問，面試官卻突然問「你是什麼星座的？跟我們團隊合得來嗎？」或「你八字有沒有沖到我們主管？」這種問題乍聽像是開場閒聊，但若無關工作需求、甚至被用來判斷錄取與否，不但有失專業，更可能踩到職場歧視的紅線。

面對這樣的情境，你可以冷靜應對，禮貌但堅定地回應「這些問題與我的工作能力無關，我更希望能聚焦在我的專業經歷與技能上。」既能捍衛個人界線，又不至於讓氣氛過於僵化。畢竟，面試應該是展現實力與了解工作的雙向過程，而非個人隱私的公開審查。若面試越界、過於私密，求職者不妨保有警覺，也是一種對自己的尊重。

No.8 肢體性騷擾

面試時遇到肢體性騷擾，真是讓人極度不舒服。想像一下，若面試官碰你的手、摸背、搭肩，甚至摸臀、聞髮香或靠耳邊講話，這些行為都超越了正常的求職面試界限。

根據yes123求職網2024年7月針對「Z世代待業焦慮與求職卡關」發布的調查發現，將近31.6%的求職者碰過「面試性騷擾（言語或肢體）」，yes123求職網發言人楊宗斌表示，徵才企業過度詢問隱私，或者屬於性騷擾、言語批判的舉動，恐怕都涉及了「就業歧視」，而且在某種程度上，還是因為「職場權力不對等關係」所造成，求職者應該立刻表達不滿、拒絕的態度。他更建議社會新鮮人，假如被問到關於個人隱私，但卻不太想回答的題目，其實可以婉轉告知面試官「抱歉，這方面的私人問題不太方便說明，請您諒解，謝謝！」

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No.7 對學歷有刻板印象

學歷能夠展示一個人的專業知識和能力，特別是對於剛畢業的社會新鮮人來說，學歷往往是面試官評估的一個重要指標。然而，隨著工作經驗的積累，實際的工作表現、技能和態度會變得更加重要。這些因素共同決定了一個人在職場上的成功。保持學習和成長的心態，無論學歷如何，都有機會在職場上取得優秀的表現。

2024年10月，竹北市公所招考清潔隊員，瞄準「高學歷」族群，博士學歷最高加10分、碩士加7分、學士加5分，引發學歷歧視質疑。竹北市公所回應，打造清潔隊品牌，才透過學歷、證照加分，鼓勵年輕人加入團隊，清潔隊員站在第一線，常與民眾互動，希望清潔隊成為竹北市門面。網友表示，「人要留得住才有用，又不是高學歷的人就一定服務好」；但也有人認為，「台灣高學歷化有成，超商店員大學學歷，清潔隊員碩博士學位」。

No.6 過問宗教信仰

某些宗教有特定的祈禱時間或飲食習慣，可能需要調整工作時間或影響餐飲安排。當面試官詢問宗教信仰的問題，你可以禮貌地回應「我的宗教信仰是個人隱私，但我可以保證它不會影響我的工作表現。」或者「我相信專業能力和工作態度才是最重要的」，這樣既能化解尷尬，又能展示你的專業和自信。而且《就業服務法》規定，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。

No.5 提出與工作無關的應酬

有些職缺的工作內容涉及應酬，因此多數面試官會在面試階段詢問「是否能接受公司的應酬文化？」不過需要注意的是，並非所有工作都真有應酬需求，有時這樣的問題反而可能是求職陷阱。2024年11月，中國湖北就傳出一起離譜案例。一名楊姓男子應徵建築公司職缺，卻在面試過程中被帶往棋牌室，聲稱是為了「測試應酬能力」，並與兩名員工玩撲克牌遊戲「鬥地主」。結果他連續玩了19局，輸掉人民幣1萬5千元（約新台幣6萬8千元），對方收完錢後便請他「回家等通知」；楊男事後越想越不對勁，報警後才發現整起面試竟是精心設計的詐騙手法。網友吐槽，「電影都有演了」、「抱歉，我不小心笑出來了」。

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No.4 針對家庭背景、出生地

面試時遇到家庭背景、出生地或種族歧視，真是讓人啼笑皆非。想像一下，面試官問「你來自哪裡？北漂會不會很辛苦？」或者「家庭背景會不會影響你的工作？」這種問題真是讓人無語。如果面試官繼續糾結於你的背景，不妨提醒他們，真正重要的是你的能力和熱情，而不是你的出身。畢竟，我們的背景只是我們故事的一部分，真正精彩的是我們如何書寫未來。保持幽默和自信，讓他們看到你的實力！

2024年11月傳出台積電被美國廠員工告上法院，原因是涉嫌就業歧視，這些員工指控，台積電偏愛會說和寫中文的員工，並排擠不會中文的員工，限制其晉升機會。對此，台積電回應，「台積電深信多元化員工團隊的價值，我們在招聘和晉升時不考慮性別、宗教、種族、國籍或政治立場，因為我們尊重每個人的不同，也堅信平等的就業機會能強化公司競爭力。」

No.3 對年齡有意見

面試時遇到年齡歧視，該怎麼辦？想像一下，你剛坐下，面試官就開始打量你，然後問「你這麼年輕，真的有經驗嗎？」或者「你這麼有經驗，能跟得上我們的節奏嗎？」年齡應該是智慧和活力的象徵，而不是被質疑的理由。你可以幽默地回應「我雖然年輕，但我可是經驗豐富的老靈魂」或者「我的經驗豐富到可以寫一本書了，但我還是能跑得比你快」這樣既能化解尷尬，又能展示你的自信和機智。畢竟，年齡只是個數字，重要的是你能為公司帶來什麼價值。

一名56歲勞工向星宇航空投遞履歷卻屢遭婉拒面試，桃園市政府認定星宇航空歧視中高齡就業開罰30萬元，星宇航空不服處分提出 訴願 ，2025年4月遭勞動部駁回、維持原處分。星宇航空表示，訴願過程中，公司也提出相關佐證資料，該項所訴職務，目前有超過20名51歲以上人員任職，絕無年齡歧視情事，惜未能採納相關事證。網友認為，「又不是慈善機構，資方有權選擇要聘請的員工」﹔但也有人認為「老人現在真的被歧視得非常嚴重」。

No.2 品頭論足

面試時被品頭論足是一種令人不安且不尊重的行為，這種騷擾可能包括面試官對你的長相、身高、體重或三圍進行不適當的評論或提問。這些問題不僅侵犯了你的隱私，還可能讓你感到尷尬和不舒服。面試應該專注於你的能力、經驗和適合該職位的素質，而不是你的外貌。如果你在面試中遇到這種情況，應該保持冷靜，並禮貌地將話題轉回到你的專業能力上。如果騷擾持續或讓你感到極度不適，可以考慮向該公司的人力資源部門反映或尋求法律援助。

有網友2024年12月發文表示，「如果說我的人生有什麼不可逆的遺憾，那ㄧ定是身高，身高嬌小讓我在求職、交友遇到許多困難和歧視」，引起不少網友留言回覆，「奉勸各位家長要養出內心強大的孩子，不論身高顏值好壞，都會遇到許多困難跟歧視」、「其實驕小只是少了一些求職機會，不能當模特兒或空姐，不然其實男生普遍都喜歡驕小女生」。

No.1 言語性騷擾

言語性騷擾常見於權力不對等或不適當的互動場合，像是在面試或職場對話中，對方可能以輕佻語氣詢問你的性傾向，例如「你喜歡男的還是女的？」甚至進一步對穿著品頭論足，問「你內衣是什麼顏色、什麼品牌？」還有人會以關心為名，探問「你生理期來會不會常請假？」暗示女性因生理期不穩定，不適任工作。更甚者，直接開黃腔、講雙關笑話，讓人感到尷尬與不適。這些行為表面上看似玩笑、關心，實則已經逾越界線，侵犯了他人身體界限與人格尊嚴。

2024年6月一間咖啡店老闆在臉書發文分享面試LGBTQ族群的經驗，內文除了提及面試者履歷不符合應聘職務需求，也多次提到他的性別認同，引起網友議論，「他可能是一個不適任的人，但我不理解為什麼會需要一直提到他的性別和認同」、「不明說歧視卻滿滿歧視的文章」；但也有人力挺老闆，「老闆也有選擇同事的自由」。

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分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年4月23日至2025年4月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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