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AI工具重塑職場 專家：主動學習才能存活

中央社／ 洛杉磯26日專電

人工智慧AI）衝擊職場，今天加州一場職涯博覽會，專家向新鮮人建議指出，主動學習AI工具、具備成長型思維、保有好奇心，才能在快速變化的時代存活。

北美台灣菁英職涯博覽會今天在洛杉磯華僑文教中心舉行，吸引數十名即將畢業的台灣留學生參與，今年以「AI時代職場必修課」為主題，邀請多名業界主管擔任講師，分享美國業界趨勢。

人才培訓公司執行長派克（Grace Park）為論壇的講者之一，她接受中央社訪問表示，樂觀看待AI帶來的影響，「這是人類史上第一次，即使你不是技術專家，也能參與科技產品的開發與創新」。

她認為AI帶來許多機會，要發揮AI工具潛力，新鮮人須具備「持續學習」、「成長型思維」等特質，能夠靈活適應各種變化，隨時自我調整，在變局當中持續成長。

她舉例，以往公司要開發軟體，需要聘請軟體工程師，但AI工具普及化之下，公司一名商學院背景的實習生，即便沒有軟體背景，也能用AI工具寫出聊天機器人，關鍵在於創意、學習的熱忱。

旅遊主題的新媒體公司LOST iN共同創辦人魯特（Anton Reut）表示，AI主宰下職場變化迅速，傳統的「硬實力」（hard skills）重要性相對下降，相反的個人「軟實力」（soft skills）變得越來越重要。

意即在AI工具普及下，比起專業領域的技術能力，現今更為重要的是與人相處、溝通合作、適應變化的能力。

魯特強調，他面試注重的是，社會新鮮人是否有好奇心、是否具備成長型思維。他提到，「現在具備某種技能，未來3、4年後恐怕就不適用，所以快速學習新技能才是核心能力」。

魯特認為，在AI的幫助下，團隊能用更少的人力做更多的事，很多人用「恐懼」角度看待，認為「工作機會是不是更少了」，但他強調現在一個人能做的事比以前更多，代表更多的機會。

魯特說，在AI影響下，即便醫生、律師這一類傳統上被認為穩定的工作，也受到影響，所有行業都必須學習適應一波技術變革。

數據分析公司Taboola研發中心副總俞寧寧表示，「善用AI」是現今職場的基本生存能力，她呼籲社會新鮮人主動學習，帶著飢餓感學習，把各種AI工具內化為自己的工作技能，才能在職場保有競爭力。

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