勞動部發布空服員服儀規範 國籍航空制服應有褲裝

台灣國籍航空空服員服儀日前遭指涉性別歧視，勞動部近日發布國籍航空訂定空服員服儀規範，要求雇主應提供褲裝，也呼籲雇主訂服儀規範最好與工會或經勞資會議協商。

桃園市空服員職業工會2023年8月向國家人權委員會申訴，指多數國籍航空公司限制女性空服員須穿著裙裝制服、絲襪、跟鞋、妝髮等服儀規範是嚴重的性別歧視，人權會後續也發布調查報告指出，國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）禁止的性別歧視，建議政府積極履行人權公約義務，督促國籍航空公司儘速增加女性空服員褲裝制服選項。

後續多家航空公司包含華航、星宇、長榮等都針對女性空服員推出褲裝制服，勞動部近日發布「國籍航空公司訂定空服員服儀規範應行注意事項」，要求國籍航空雇主訂定空服員服儀規範必須將「消除對婦女一切形式歧視公約」納入考量。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，勞動部去年邀集國籍航空公司討論並且參考其他國家的類似服儀指引訂定相關注意事項，若未來國籍航空換新制服必須考量指引內容訂定。

黃維琛說，指引包含雇主應提供包含褲裝制服，並確保各式制服樣式、材質、舒適度、寬鬆度、實用性等方面，適合於工作時間穿著，且不得要求空服員穿著暴露服裝，也要求雇主如果有提供不同樣式制服，應給予空服員選擇權利。

另外，雇主對於不同性別空服員的服儀規範，應該避免針對特定性別增加其他性別的空服員所沒有的規定，也不可以要求應徵空服員的求職者，預先選擇受僱用後的制服。

黃維琛指出，雇主若訂定服儀規範，宜與工會協商，如果沒有工會者，經勞資會議協商，期讓所有空服員明確知悉服儀規範，並提供相關爭議處理管道。

黃維琛表示，若雇主對於服裝有過度要求且涉及性別歧視，將視個案情況以性別平等工作法來裁處。