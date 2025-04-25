留住人才 周春米：青年實習留任最高可領9.4萬獎勵金

屏東縣政府首次推出「屏青實習超有薪」青年實習計畫，針對高中職、大專在校與應屆畢業生發給實習津貼最高1萬元，若實習留任轉正職最高可申請8萬4000元獎勵金，合計最高可領9萬4000元，縣長周春米宣布計畫啟動，展現產官學聯手培育人才的決心。

周春米說，面臨缺工，企業普遍渴望覓得人才，青年也希望找到合適工作，縣府推動實習計畫擴大媒合平台，從薪資、獎勵金著手，15歲至29歲設籍或就學在屏東在校青年，實習滿160小時，縣府給予5000元實習津貼、最高1萬元。

若青年畢業後繼續留任原實習企業工作，每月給予2000元獎勵金，且符合青年穩定就業獎助金資格，每月可再領5000元，意即縣府每月為青年加薪7000元，一年合計最高可領9萬4000元，呼籲屏東青年把握機會爭取福利。

「現在就是要搶人！」周春米說，屏東有多個產業園區招商中，包括農業生物科技園區二期、六塊厝產業園區、屏東熱帶農業特色產業園區、屏東科學園區與屏東科技產業園區擴區等，屏東需要更多人才，企業做政府夥伴，政府做企業的後盾，一起栽培願意留在屏東的孩子，壯大產業，讓屏東永續發展。

企業代表咕嘰咕嘰餐飲有限公司總經理陳价斌說，對於微型或小型企業來說，政府扮演媒合角色幫助很多。

民進黨籍縣議員梁育慈說，通常第一份工作會影響職涯發展，在這個黃金時期，縣府優先出手，對留縣的人才會是很大幫助，也會持續關注後續效應。國民黨籍議員陳揚說，屏東面臨高房價、低薪問題，透過實習期間學生找到興趣，留在職場，未來包括屏東科學園區進駐，可以讓這些工作對接到學校所學，對接科學園區就業，讓屏東人才落地深耕。

勞青處長李雨蓁說，協助青年人才與企業對接，除每年辦理徵才，規畫實習計畫協助在學青年進入企業實習，縮短踏入職場適應期及摸索期，縣府在4月中向各企業募集實習職缺，10天超過20間企業響應，提供實習職缺超過150個，縣府提供每家企業最高5000元的業師指導費。