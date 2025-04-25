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月領36K、每晚巡邏1次…夜班保全被批不夠爽！找案場要點曝：小心怪同事

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享了自己身為夜班保全的工作內容，直言「有比我爽的嗎？」圖／ingimage
近日有網友分享了自己身為夜班保全的工作內容，直言「有比我爽的嗎？」圖／ingimage

隨著求職意願的不斷變化，夜班保全在近幾年也成了網友口中的「爽缺」。近日就有網友分享了自己身為夜班保全的工作內容，直言「有比我爽的嗎？」

原PO在Dcard發文，表示自己換了將近10個案場，才挑到現在的「爽中之爽」，雖然月薪只有36K，但社區只有一百戶，做四休二。

而他每天的行程，就是晚上7點上哨，這時他就會開始玩筆電，晚上8點會叫外送或吃自己帶的晚餐，原PO表示他工作的地方有冰箱跟烹飪室，此外還有住戶會送即期的零食或泡麵給他吃。

到了午夜0點，他會去巡邏半小時，然後接著回來玩筆電，直到早上5點才會去附近的早餐店買早餐。而半夜1點到5點的這段時間，他不但可以吃零食、泡麵當宵夜，覺得睏了還能趴著睡覺。

早上6點原PO會開始寫工作日誌，並幫社區澆花，7點就與同事進行交接，結束一天的工作。

原PO表示，雖然這份工作很輕鬆，但他不打算繼續做下去，因為他無法適應這樣的作息，下班和休假時都會累到只想待在家裡。然而也正是這樣，原PO沒有時間花錢，所以每個月都能存下一筆錢來投資。

原PO認為夜班保全適合想準備國考、有副業的人，但缺點就是工時很長，而且沒有什麼福利。

有不少同業在底下留言，表示原PO這樣還不是最爽的，「我早班保全每月實領44K，離家裡3分鐘，早上追劇到中午吃飯，然後下午發郵件收包裹，然後追劇到7點下班」、「我夜班，月上288小時，5萬1。晚上21點巡邏拍照，凌晨2點巡邏拍照，巡一次大約15分鐘左右，就沒事了」。

也有網友好奇如何入行，「請問現在夜班保全一開始一定都是要從機動的開始做嗎？」，原PO和其他網友則回應，可以一開始就應徵固定夜班，但機動的優點是可以挑選案場，主任的要求也相對寬鬆。

此外，原PO還建議要找「100戶以下的單哨社區」，因為雙哨常會遇到奇怪的同事。如果遇到不喜歡的案場也要勇於要求換點，不然乾脆直接離職。

Dcard 住戶 保全 同事 月薪 百貨

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