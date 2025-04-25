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職場新人納悶工作提早做完怎麼辦？ 老鳥勸：快裝忙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友詢問職場新人提早做完工作該怎麼做。 示意圖／ingimage
一名女網友詢問職場新人提早做完工作該怎麼做。 示意圖／ingimage

職場潛規則你懂多少？一名女網友在Dcard發文以「新人工作提早做完可以做什麼」為題，提問剛入職的新人如果遇到工作都完成的情況，會選擇做什麼？貼文發布後引發眾網友熱議。

許多老鳥特別提醒千萬「別發呆」，一旦被發現工作已經完成，之後會有做不完的任務，「不要工作太早做完，不然老闆主管只會給妳更多工作唷」、「不要讓老闆、主管知道妳事情做完」、「差不多時間交出來就好，不然妳就要做好被塞更多工作的心裡準備」、「裝忙就對了，如果真的很擔心可以問一下還有沒有要幫忙的」。

也有許多人分享自己打發時間的方法，「上網看excel教學後，用公司資料練習」、「直接下載專門摸魚的小說閱讀器，可以縮很小一行置頂畫面」、「多喝水、裝忙、背英文單字」、「沒有被交辦任務，會查內外數據來做一些分析、會嘗試小工具、查找一些產業資訊之類的」、「每個小時都去裝水上廁所，上網看文章看新聞」。

還有苦主感嘆「能者過勞，這是真的，而且還不一定會加薪」、「每次裝到後面都覺得，我都做完事為什麼不能提早下班，工時太長真的好累」、「不管新人還是老鳥，大家一起滑手機，很有默契」。

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