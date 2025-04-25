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她搬新家被同事頻問「何時能作客？」 過來人獻策：之後不會再問了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人買新房後都會邀請親朋好友來作客，但也有人低調不想讓人知道。 示意圖／ingimage
不少人買新房後都會邀請親朋好友來作客，但也有人低調不想讓人知道。 示意圖／ingimage

一般人買房子都會邀請親朋好友到家裡作客，除了分享喜悅以外，也可以增添人氣，但也有人不太想讓別人知道自己買房。有一名女網友表示近期剛入住新家，結果同事們知道後詢問為何沒有邀請他們，但她並沒有想讓外人來家裡，因此壓力很大不知如何回應。

這名女網友在Dcard以「最好不要讓同事知道買房」為題發文，她說幾年前簽了一間預售屋，近期終於交屋並且入住，但同事們知道後卻問為何沒有找他們到新家作客，而且時不時想到就會說一下，讓她不知所措。原PO表示自己不喜歡和同事聊私事，也不會去過問其他人，因為「同事就是工作上夥伴」，頂多私底下部門聚餐，但不會有太多私交。

除此之外，她也說自己有潔癖，只要一想到有人來家裡要共用馬桶，就會覺得頭皮發麻，但因為工作關係每天還是要見面，這也讓她壓力很大，不知道該用什麼合適的理由去推拖，因此想請大家給予看法和意見。

貼文引起不少討論，「可以理解微潔癖欸」、「上班好同事，下班不認識」、「真的是不要說太多私事」'「同事多半是好奇，會無顧跑別人家的很少，除非感情很好，隨意拍幾張照給他們看就可以」、「像我不是很想加同事IG，可是女性同事朋友很喜歡互加」、「讓人知道買房也不代表要讓人家去啊，就說我不喜歡別人來我家就好了」。

有網友就幫忙獻策，「就說妳現在因為房貸壓力有找室友了，妳的新室友不喜歡有不認識的人出入」、「長輩來住，不方便」、「他們若再問，就說不是不邀請，是因為有詢問過家裡長輩跟爸媽，他們都比較喜歡安靜，大家來的話會打擾到他們…若真的要慶祝，可在公司慶祝就好」、「就說還沒整理好，很亂…每次問都這樣回答，之後就不會再問了」、「就說這間買來投資用的已出租」。

買房 預售屋

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