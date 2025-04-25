關稅戰衝擊上班族生存 不加薪、不補人、不敢換工作

川普關稅戰震撼全球，台股也遭受重擊，4月初曾一度在三天內崩跌近4,000點，史詩級的單週波動震驚市場，這場全球股災不只考驗投資人的抗壓力，也對廣大受薪階級的上班族造成衝擊，實實在在影響了日常生活。根據1111人力銀行25日發布的最新調查指出，將近九成(89.2%)受訪者上班族認為關稅戰對於台灣產業影響很大，甚至已經滲透至工作層面，包括今年確定不加薪37.5%、不敢換工作33.9%、公司遇缺不補/工作量大32.1%。

此外，川普關稅戰墊高科技業成本，預計將掀起電子產品漲價潮，而根據1111人力銀行調查顯示，有75%上班族已經感受到某些商品變貴了。依序是早餐店品項63.4%、便當餐盒61.5%、民生食材(菜/肉/蛋) 53.8%、手搖飲料/咖啡51.9%以及夜市/小吃30.7%。

其中更有64.2%因為物價調漲而調整了生活方式，最常見的就是改買打折/即期品55.8%、減少外食次數44.1%、自製早餐/便當32.3%、免費員工餐20.5%，以及大量購買壓低單價14.7%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，關稅戰使得國內中小企業主看待景氣更加保守謹慎，從調查結果看出，37.5%今年確定加薪無望，進一步壓縮可支配所得，荷包更扁了。且上班族一天當中至少有兩餐外食機會，對於物價波動特別敏感，尤其是便當價格從原本的80元一路漲到百元以上，在物價揚升薪水停滯的狀態下，多數上班族只能被迫調整生活方式，包括改買打折後的超商即期品或是自己動手做便當，甚至是逢低購買大量的茶葉蛋、咖啡等，消費行為明顯趨向「即期」、「折扣」、「二手」，都是小資族夾縫中求生存的省錢妙招，展現受薪階層對生活品質的彈性。

上述「上班族生存實況調查」問卷調查，是1111人力銀行自2025年4月７日到23日所進行，針對求職會員進行網路問卷隨機抽樣，有效樣本數為1,072份，正負誤差值2.9個百分比。