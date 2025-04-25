關稅戰重傷消費降級 上班族選擇先降低「這項」花費

美國總統川普掀起的關稅戰，不僅撼動全球經濟，也擠壓上班族的日常所需，就連休閒娛樂和旅遊開支也大幅縮減了。根據1111人力銀行25日發布的最新調查顯示，有58.9%上班族降低旅遊花費、51.7%不出門/在家追劇、33.9%選擇免門票/費用低的景點33.9%、26.7%減少國旅次數，以及25.1%減少出國遊玩次數。

調查還顯示，上班族目前每個月最大的開銷支出包括：伙食費53.5%、信用卡44.6%、房貸28.5%、房租28.5%、保險費28.5%。其中要扛房貸者，有超過六成反映每月還款壓力加劇。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，關稅政策不只撼動全球經濟，更真實反映出國內中產階層的生活樣貌，透過交叉分析顯示，有四成三的上班族財務支出呈現剛好打平、二成一入不敷出靠借款度日，另外三成六平均可月存13,750元。

此外，調查還透露，有67.8%想要擁有被動收入，甚至有26.7%表示已經擁有被動收入。其中以投資收入(ETF/股票/基金/加密貨幣等) 64.1%最多，其次則是房屋/車位/廣告看板出租28.8%，以及YT影片分潤/經營自媒體18.8%。

目前規劃每個月擁有的被動收入平均是6,415元，由於物價上升、薪資凍結、消費降級，無疑是在示警民生經濟已經成為這場關稅大戰的傷兵，企業主感到憂心，上班族煩惱焦慮，由此可以看出多數人對於「被動收入」的極度渴望。

1111人力銀行總經理張篆楷觀察，自4月初至中旬1111人力銀行的兼職工作瀏覽數較去年同期大增13.6%，反映出求職者「第二份收入」的高度需求，建議有兼職打工需求者，不妨多利用履歷健診、AI小精靈等平台工具，提升求職效率，為自己創造更多收入契機。

上述「上班族生存實況調查」問卷調查，是1111人力銀行自2025年4月７日到23日所進行，針對求職會員進行網路問卷隨機抽樣，有效樣本數為1,072份，正負誤差值2.9個百分比。