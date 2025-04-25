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他列條件問選內勤還外勤？ 網見「1點」秒拒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫應該選擇內勤還是外勤。 示意圖／ingimage
一名網友猶豫應該選擇內勤還是外勤。 示意圖／ingimage

內勤外勤哪個好？一名網友在Dcard發文徵求廣大網友建議，透露自己目前在兩個職缺中掙扎，33k的內勤和36.2k的外勤各有好壞讓他猶豫不決。不過內勤工作通勤時間只要10分鐘，外勤則是20分鐘，上班期間的外勤距離是10至20公里，對此網友傻眼「外勤油錢自己出超虧，不能報公司帳嗎」。

原PO透露，內勤工作在某銀行的辦公大樓，是工作單純的純行政，因為自己之前是門市銷售，很怕一時不習慣坐不住，但又很嚮往辦公室。外勤工作是同一間銀行的分行，工作內容是到郵局、國稅局送文件跟小部分行政，工作比較需要跟人接觸，不過畢竟在分行工作不太會有自己空間，還要跑郵局且通勤時間較長，油錢不另外報帳。

貼文下方許多過來人回覆「外勤最怕那種明明你沒偷懶但是公司員工或是主管嫌你怎麼去那麼久」、「油錢自己貼但自由度相對較高，而且能與其他人接觸比較不容易職業倦怠」、「肯定要選外勤啊！錢比較多還有一點自由」、「坐辦公室舒服，雖然無聊但還是舒服，有時間還可以低調做自己的事」、「我會加入可成長性做評估」。

也有網友震驚「油錢自出超爛」、「油錢不划算」、「油錢超不划算，加上你明明出去沒偷懶 一直東奔西跑，回來每次卻都會被說剛剛出去爽」、「很少看到油錢不能報要自己出的」、「油錢跟車磨損都要算自己的，不如去跑外送」、「一天20公里超虧」。

對此原PO事後補充，外勤油錢的部分是算在比內勤多的3200裡面，扣完油錢差不多算下來一個月會多2500。另外，有注意到大家說外勤即使沒有偷懶也可能被主管說話，但自己本身就算是內勤也不喜歡在同事身邊裝忙，也擔心同事不好相處。

職場 職缺

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