快訊

土銀內控爆缺失…工友7年挪用公款271萬元 金管會開鍘400萬元

Zappo執行長謝家華喪生掀「遺產爭奪戰」 神秘遺囑交代4字驚喜

2025台灣最佳大學排行出爐 「這所私校」奪第3與頂大齊名

同事很忙要主動分擔嗎？ 過來人曝血淚史：之後會變你的工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友現隔壁的同事工作很忙，因此考慮幫同事分擔工作。示意圖／ingimage
一名網友現隔壁的同事工作很忙，因此考慮幫同事分擔工作。示意圖／ingimage

職場上，同事工作很忙應該主動幫忙嗎？一名網友發文，稱他近期發現隔壁的同事工作很忙，也會抱怨東西做不完，但他被分配到的東西較為輕鬆，有時甚至很閒，因此考慮幫同事分擔工作，對此，有網友勸他千萬「不要幫」，如果幫了之後這些工作就變自己的了。

一名網友在PTT發文，表示他發現隔壁的同事近期工作非常忙碌，主管會給他做非常多工作，也時常跟原PO抱怨工作太多做不完，但原PO被分配的工作較為輕鬆，不僅能夠準時下班，有時候甚至「很閒」，不知道該做什麼。

原PO表示，他考慮幫同事分擔一些工作，對他來說也沒有什麼負擔，這些工作內容也不困難，就是用Excel整理數據和資料而已，只是會很花時間，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友分享血淚史，勸原PO不要幫同事，否則之後這些工作都是他的，「千萬不要，幫一陣子結果都變自己的事，手頭上忙的時候對方休假去覺得很糟糕」、「幫了會變你的事」、「好心幫過1、2次，最後同事還把那份工作推給我，認為就是我該做的，給你參考」、「根據我的經驗，幫了後就變自己的了」、「幫他幹嘛？以後都變你的工作。當然繼續裝忙啊」。

不過也有網友提出相反意見，認為應該幫忙，或看情況幫忙，「大家都會互相幫忙，並沒有出現過這次你做，以後就變成你的職責的情況」、「很熟聊得來的好同事會，其他不太會，真的看情況，這種事沒一定」、「看交情跟同事為人，不然同事累到離職業務也是分給剩下的人」。

同事 職場

延伸閱讀

請半天假…該選上午或下午？內行教爽用午休：這樣請最棒

換部門難融入…遭同事刻意排擠 她每晚夢到職場：我做錯什麼

面試只靠文憑？她曝HR最在乎「1點」 內行人搖頭：學歷不等於能力

下班後能幹嘛？ 她想準備留學考證照 網勸戒掉手機

相關新聞

同事很忙要主動分擔嗎？ 過來人曝血淚史：之後會變你的工作

職場上，同事工作很忙應該主動幫忙嗎？一名網友發文，稱他近期發現隔壁的同事工作很忙，也會抱怨東西做不完，但他被分配到的...

00世代薪資落在哪？一票人嘆吃力 網曝兼3份工：年薪破200萬

2000年至今已時隔25年，一名網友在Dcard好奇以「2000年出生的你們工作是什麼？薪水又是多少呢」為題發文，想知道和自己同年的大家目前近況...

嫌台灣市容醜環境差 旅日後想去工作 網勸退：兩者差超多

日本是台人最喜歡旅遊的國家之一，更是不少人心中的理想居住國。一名網友在Dcard發文表示每次從日本回台灣心中都有種失落感，比起日本乾淨又清幽的環境，台灣濕熱又混亂顯得生活品質很差。原PO坦言非常想去日本求職，但日文程度卻非常初階。對此許多網友反而搖頭「會想在日本生活但不覺得有辦法在日本生存」。

下班後能幹嘛？ 她想準備留學考證照 網勸戒掉手機

下班後要如何規劃時間增進自己呢？一名女網友發文，稱她覺得下班後玩手機、打遊戲的生活有點「頹廢」，想要出國留學增進自己，因此考慮考證照、準備書審，對此，有網友建議戒掉手機，才能養成積極的好習慣。

朋友高薪被挖角卻遇「地獄開局」被資遣 網建議：可打官司

被公司惡意資遣可以打官司嗎？一名女網友發文，稱她的朋友被高薪挖角到一間公司，但不僅工作量超多，主管平時更完全沒在做事，後來還收到「降薪」通知，朋友不能接受，於是直接被資遣，對此，原PO詢問網友：「公司這種操作有辦法申訴嗎？」。

關稅戰衝擊！三分之一資方縮編或遇缺不補 三成五暫緩調薪

雖然各大產業正面臨「缺工潮」，不過近期全球掀起「關稅貿易戰」，是否將對企業徵才與加薪計畫產生負面影響？勞工朋友們除了擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。