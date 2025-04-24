同事很忙要主動分擔嗎？ 過來人曝血淚史：之後會變你的工作
職場上，同事工作很忙應該主動幫忙嗎？一名網友發文，稱他近期發現隔壁的同事工作很忙，也會抱怨東西做不完，但他被分配到的東西較為輕鬆，有時甚至很閒，因此考慮幫同事分擔工作，對此，有網友勸他千萬「不要幫」，如果幫了之後這些工作就變自己的了。
一名網友在PTT發文，表示他發現隔壁的同事近期工作非常忙碌，主管會給他做非常多工作，也時常跟原PO抱怨工作太多做不完，但原PO被分配的工作較為輕鬆，不僅能夠準時下班，有時候甚至「很閒」，不知道該做什麼。
原PO表示，他考慮幫同事分擔一些工作，對他來說也沒有什麼負擔，這些工作內容也不困難，就是用Excel整理數據和資料而已，只是會很花時間，對此詢問網友們的意見。
此文一出，不少網友分享血淚史，勸原PO不要幫同事，否則之後這些工作都是他的，「千萬不要，幫一陣子結果都變自己的事，手頭上忙的時候對方休假去覺得很糟糕」、「幫了會變你的事」、「好心幫過1、2次，最後同事還把那份工作推給我，認為就是我該做的，給你參考」、「根據我的經驗，幫了後就變自己的了」、「幫他幹嘛？以後都變你的工作。當然繼續裝忙啊」。
不過也有網友提出相反意見，認為應該幫忙，或看情況幫忙，「大家都會互相幫忙，並沒有出現過這次你做，以後就變成你的職責的情況」、「很熟聊得來的好同事會，其他不太會，真的看情況，這種事沒一定」、「看交情跟同事為人，不然同事累到離職業務也是分給剩下的人」。
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