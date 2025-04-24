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00世代薪資落在哪？一票人嘆吃力 網曝兼3份工：年薪破200萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇2000年生的青年現在薪資是多少。示意圖／ingimage
一名網友好奇2000年生的青年現在薪資是多少。示意圖／ingimage

2000年至今已時隔25年，一名網友在Dcard好奇以「2000年出生的你們工作是什麼？薪水又是多少呢」為題發文，想知道和自己同年的大家目前近況。並補充自己是陌生開發業務，薪水約落在40k到90k，主要看業績，貼文曝光後引發網友熱議。

不少人紛紛回覆「30k公司內部會計行政、打雜，有年終可以偷偷摸魚但就是錢少換來的」、「當房東一個月170k」、「45k每天滑手機發呆的行政」、「日文家教約45k加服務業兼職15k」、「60k品牌營運、電商營運加額外小創業，優勢應該是都在家上班」；另外有網友表示自己是遠端工作的資料分析師，月薪加上平時兼職加油站和麥當勞約25到35k，「年薪算分紅年終獎金那些總結約180到200萬」。

也有人哀號「65k領的不是薪水，是精神賠償金」、「小編加剪輯加平面設計加打雜…29k」、「考不上國營只能當可悲行政30k」、「藥師70到80k看上班時數或銷售獎金，薪水還可以但一點都不快樂」、「37k小工程師但是上班上到快吐血，寧願領30k不要那麼痛苦」、「30k最低限度的生存者，什麼都不想做，直接躺平，超想直接登出」。

還有許多住在台北的苦主感嘆生活吃力，「媒代的菜鳥設計師32k，真的很想哭在台北不住家裡根本活不下去」、「人資43k在台北會活得很緊繃的那種」。另外也有部分人選擇進修，「還在當研究生，好想出去賺錢錢」、「還沒畢業過著實領不到30k的生活」、「裸辭玩歐洲，月底再去菲律賓語言學校」、「還在準備考試的我，看到這篇更想趕快上榜了」。

月薪 薪水 躺平

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