新人學歷高起薪多一萬 老鳥抱不平 遭駁：很正常

憑什麼菜鳥薪水比自己高？一名女網友在Dcard發文抱怨，在公司就職四年，薪資是40k。今年公司來了一位新人學歷是碩士，起薪45k已經超越自己，明明工作內容大同小異，甚至工作量還比自己少，薪資卻超越自己讓她非常傻眼，好奇大家面對這種情況會怎麼處理。

原PO透露自己本身學士畢業，這是第一份工作已經待了四年，薪資從一開始35k到現在是40k。今年來了新人是碩士畢業，這份職缺也是她第一份工作，然而對方一進公司就是45k起步，工作內容明明和自己一樣，甚至因為是從原PO工作內容分配的出來的量更少。

貼文曝光後網友並不意外「學士和碩士起薪原本就會差一萬，不然幹嘛往上讀」、「沒辦法台灣就這樣，少一個碩士差很多」、「人家是碩士妳是學士，多花個一二十萬跟幾年的時間讀碩不是白讀的」、「讀書是花最少的錢獲得最大的報酬」、「這薪資合情合理，她薪水比妳還少的話，她讀碩士幹嘛」、「時代不同了，起薪又不是不會變動的數字」。

也有網友提供看法「談薪水各憑本事，新人薪資比妳高而不能接受，那就離職囉」、「人比人氣死人不如做好自己的事，有本事早就跳槽了才不會等到讓新人來氣妳」、「離職啊，我碩士畢業上一份工作35k做了三年才到38k，跳下一份月薪直接57K」、「同事之間薪水不要談太多，妳只會看見自己不利的地方，導致妳上班心理不平衡」、「可以跟老闆談看看調薪，畢竟妳也很有經驗了」。