快訊

首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

日本長野爆重大車禍！4學生駕小客車撞橋身亡 車輛嚴重毀損

iPhone 17 Air有夠薄！iPhone 17系列厚度比較 他驚豔：一摸就不想換其他型號

成長的代價？她嘆出社會後很負面 引起一票人共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文感嘆自己出社會後越來越負面。 示意圖／ingimage
一名女網友發文感嘆自己出社會後越來越負面。 示意圖／ingimage

現代人生活步調緊湊，一名女網友在Dcard感嘆自己畢業後進入職場，雖然有了穩定收入可以實現財富自由，卻發現自己越來越不開心。即使在家休息、網購也沒辦法專心，常常在床上放空，好奇大家出社會是不是也會這樣，和如何消除這種情緒狀態？

原PO表示畢業後工作到現在，曾經羨慕上班族可以自由花錢，最近卻發現心情已經不是花錢就可以解決的狀態。現在一回到家就是在嘆氣，也不能把上班的辛苦說給別人聽，不希望把別人當情緒垃圾桶，就連購網的心情都沒有，常躺在床上發呆思考人生。

貼文曝光後不少苦主共鳴「我也是，有一種一直努力看不到頭的感覺」、「覺得人生好無趣，這大概就是亞洲人可悲的社會生活」、「就是太寂寞，對生活感到厭倦」、「我也覺得變得很負面，尤其是上班的時候整天心情都很差」、「每天都心情很差，簡直不敢想要工作到退休，感覺真的會得精神病」、「上班之後像失魂一樣做好自己份內的工作就好，過一天算一天，沒有盡頭的感覺」。

也有人安慰「這是一種放鬆腦袋的狀態，因為在上班處於高壓的時間過長，所以簡單的發呆，就是休息」、「可以跟朋友適時的抒發，或是找到一群愛講幹話的朋抱怨抱怨，但還是要適時」、「我覺得不快樂就說出來，不管是網路還是現實，總會有一個你可以講的人」、「我是靠出國玩支撐下來的，然後再買下一次機票，我賺錢的動力」、「找個興趣吧，我每天想到下班可以看到我的植物跟寵物就好期待」。

職場

延伸閱讀

100萬變800萬！「日本投信業界異類」幫上班族變富翁秉持4字心法

朋友高薪被挖角卻遇「地獄開局」被資遣 網建議：可打官司

收罰單或被逼車？台76線林厝大塞車 上班族焦慮陷兩難

你是最慘的嗎？ 上班族股災平均損失出爐

相關新聞

他列條件問選內勤還外勤？ 網見「1點」秒拒

內勤外勤哪個好？一名網友在Dcard發文徵求廣大網友建議，透露自己目前在兩個職缺中掙扎，33k的內勤和36.2k的外勤各有好壞讓他猶豫不決。不過內勤工作通勤時間只要10分鐘，外勤則是20分鐘，上班期間的外勤距離是10至20公里，對此網友傻眼「外勤油錢自己出超虧，不能報公司帳嗎」。

成長的代價？她嘆出社會後很負面 引起一票人共鳴

現代人生活步調緊湊，一名女網友在Dcard感嘆自己畢業後進入職場，雖然有了穩定收入可以實現財富自由，卻發現自己越來越不開心。即使在家休息、網購也沒辦法專心，常常在床上放空，好奇大家出社會是不是也會這樣，和如何消除這種情緒狀態？

新人學歷高起薪多一萬 老鳥抱不平 遭駁：很正常

憑什麼菜鳥薪水比自己高？一名女網友在Dcard發文抱怨，在公司就職四年，薪資是40k。今年公司來了一位新人學歷是碩士，起薪45k已經超越自己，明明工作內容大同小異，甚至工作量還比自己少，薪資卻超越自己讓她非常傻眼，好奇大家面對這種情況會怎麼處理。

同事很忙要主動分擔嗎？ 過來人曝血淚史：之後會變你的工作

職場上，同事工作很忙應該主動幫忙嗎？一名網友發文，稱他近期發現隔壁的同事工作很忙，也會抱怨東西做不完，但他被分配到的...

00世代薪資落在哪？一票人嘆吃力 網曝兼3份工：年薪破200萬

2000年至今已時隔25年，一名網友在Dcard好奇以「2000年出生的你們工作是什麼？薪水又是多少呢」為題發文，想知道和自己同年的大家目前近況...

嫌台灣市容醜環境差 旅日後想去工作 網勸退：兩者差超多

日本是台人最喜歡旅遊的國家之一，更是不少人心中的理想居住國。一名網友在Dcard發文表示每次從日本回台灣心中都有種失落感，比起日本乾淨又清幽的環境，台灣濕熱又混亂顯得生活品質很差。原PO坦言非常想去日本求職，但日文程度卻非常初階。對此許多網友反而搖頭「會想在日本生活但不覺得有辦法在日本生存」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。