成長的代價？她嘆出社會後很負面 引起一票人共鳴

現代人生活步調緊湊，一名女網友在Dcard感嘆自己畢業後進入職場，雖然有了穩定收入可以實現財富自由，卻發現自己越來越不開心。即使在家休息、網購也沒辦法專心，常常在床上放空，好奇大家出社會是不是也會這樣，和如何消除這種情緒狀態？

原PO表示畢業後工作到現在，曾經羨慕上班族可以自由花錢，最近卻發現心情已經不是花錢就可以解決的狀態。現在一回到家就是在嘆氣，也不能把上班的辛苦說給別人聽，不希望把別人當情緒垃圾桶，就連購網的心情都沒有，常躺在床上發呆思考人生。

貼文曝光後不少苦主共鳴「我也是，有一種一直努力看不到頭的感覺」、「覺得人生好無趣，這大概就是亞洲人可悲的社會生活」、「就是太寂寞，對生活感到厭倦」、「我也覺得變得很負面，尤其是上班的時候整天心情都很差」、「每天都心情很差，簡直不敢想要工作到退休，感覺真的會得精神病」、「上班之後像失魂一樣做好自己份內的工作就好，過一天算一天，沒有盡頭的感覺」。

也有人安慰「這是一種放鬆腦袋的狀態，因為在上班處於高壓的時間過長，所以簡單的發呆，就是休息」、「可以跟朋友適時的抒發，或是找到一群愛講幹話的朋抱怨抱怨，但還是要適時」、「我覺得不快樂就說出來，不管是網路還是現實，總會有一個你可以講的人」、「我是靠出國玩支撐下來的，然後再買下一次機票，我賺錢的動力」、「找個興趣吧，我每天想到下班可以看到我的植物跟寵物就好期待」。