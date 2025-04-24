嫌台灣市容醜環境差 旅日後想到去工作 網勸退：兩者差超多

日本是台人最喜歡旅遊的國家之一，更是不少人心中的理想居住國。一名網友在Dcard發文表示每次從日本回台灣心中都有種失落感，比起日本乾淨又清幽的環境，台灣濕熱又混亂顯得生活品質很差。原PO坦言非常想去日本求職，但日文程度卻非常初階。對此許多網友反而搖頭「會想在日本生活但不覺得有辦法在日本生存」。

原PO表示每次從日本旅遊回來都會感到失落，飛機降落台灣前都會先看到佈滿都市的鐵皮屋和水塔，下飛機後迎來濕熱的空氣，回家路上看到破裂的地磚、狹窄的人行道，還要經常閃避障礙物、違停車，住家的窗戶有鐵裝、浮誇的招牌，市容和建築景觀相形見絀。此外，台灣路上汽機車的噪音聲大，日本顯得更加清淨。

原PO透露主要是為了有更好的居住品質和提升日文程度，才會想去日本生活。可如今已年過30，日檢等級只有N4，不知道可以做什麼。以「從日本旅遊回來會想去日本工作嗎」為題，詢問大家如果有機會前往日本工作和生活，會不會想去。

貼文底下網友搖頭「日本職場對於外國人還是大齡不算太友善的」、「旅遊可以、工作不行，身邊好多去日本工作的朋友最後都回來了」、「日本只適合旅遊，不適合工作」、「旅遊跟工作差蠻多的吧，還要考慮很多現實層面」、「旅行都是看到好的一面吧，工作的話會看到比較多負面的東西」、「在日本生活過就知道台灣真的很好」。

但也有人鼓勵「想去就去啊不去也很難知道自己喜不喜歡」、「各有利弊吧！但我現在還是很想透過工作多去日本出差，老了想去日本退休」、「有條件就去試試看吧，青春無價」、「有機會就去，洗一下經歷也很好」、「我覺得就直接去，至少不用像在台灣一樣每天看到破舊的市容跟行人地獄」。