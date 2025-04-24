下班後能幹嘛？ 她想準備留學考證照 網勸戒掉手機

下班後要如何規劃時間增進自己呢？一名女網友發文，稱她覺得下班後玩手機、打遊戲的生活有點「頹廢」，想要出國留學增進自己，因此考慮考證照、準備書審，對此，有網友建議戒掉手機，才能養成積極的好習慣。

一名女網友在Dcard發文，表示她平時下班後習慣躺著滑手機、打遊戲，但認為此種生活太頹廢，結果去了幾次健身房就放棄了，她好奇為何有人下班後還有體力去健身、進修和準備考試，她思考之後，認為是自己沒有一個想努力的目標。

原PO表示，近日深思熟慮後，想要出國念書進修，趁年輕時多嘗試，也可以增進自己，如果要出國留學，要準備考證照和準備書審，會耗費許多時間，於是原PO詢問網友該如何分配下班後的時間。

此文一出，有網友建議戒掉手機，才能保持良好習慣，「先從限制使用手機開始，因為妳已經習慣了這樣的生活模式，無聊的時間變多，會讓妳變得積極，這時候才是開始養成好習慣的開始」、「如果自己不喜歡這樣只是無意義機械式滑手機的生活，可以下班後把網路關掉，無聊了就會開始找其他事情做了」。

也有網友分享其他下班後的嗜好，包括上課、運動、練琴等等「我去年開始報名英文線上課程，錢花下去，我就不得不讀書了」、「我下班後會先去運動，然後回家後學日文背英文單字」、「練琴、畫畫、玩遊戲、看動漫、蹓狗逗貓、研究寵物鮮食」、「我是會去網路上預約圖書館的書來看，或是看看多益書籍」、「我會養成跑步的習慣，洗完澡後學畫畫和玩手作」。