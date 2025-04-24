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關稅戰衝擊！三分之一資方縮編或遇缺不補 三成五暫緩調薪

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為上班族示意圖。圖／AI生成
圖為上班族示意圖。圖／AI生成

雖然各大產業正面臨「缺工潮」，不過近期全球掀起「關稅貿易戰」，是否將對企業徵才與加薪計畫產生負面影響？勞工朋友們除了擔心公司獲利下滑，導致實施「無薪假（減班休息）」，甚至開始縮編人力，yes123求職網「關稅貿易戰對勞資衝擊調查」結果顯示，關稅戰衝擊1/3資方招募，三成五資方更因此暫緩調薪。

yes123求職網的調查顯示，針對近期全球關稅貿易戰，企業預估對今年的「招募計畫」：55.6%表示，「預估沒有受到任何正面或負面影響」；但是也有33.3%指出「預估是負面影響，所以可能因此縮編或遇缺不補」；以及少數11.1%認為，「預估是正面影響，反而可能因此擴編」。

受「關稅貿易戰」波及，34.9%的資方「考慮暫停」今年的加薪計畫；不過也有45%的公司表示，「有因此考慮」改變今年的產銷據點布局。

根據yes123求職網調查發現，針對近期全球「關稅貿易戰」，目前有58.8%的勞工表示，「會擔心」任職企業因此實施「減班休息(俗稱無薪假)」；同時也有高達八成二(82.4%)的勞方指出，「會擔心」今年的「加薪機會」因此落空。

此外在面對「關稅貿易戰」時，仍有52.9%的勞工指出，「會擔心」自己因此導致失業；同時更有高達九成四(94.1%)的勞方表示，「會擔心」物價因此上漲。

比較慘的是，59.6%勞工關稅貿易戰「已經造成」自己在投資理財規劃上的損失，未來能否順利解套，仍然充滿著變數。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，關稅貿易戰將導致企業對前景看法轉趨保守，放緩原本擴編腳步，將抵消掉缺工潮效應，不再出現人力吃緊狀況，也就是對於招募或調薪意願，恐怕會受到負面影響。

楊宗斌表示，其中首當其衝的，還是在外銷導向的科技業、製造業，一旦出現無薪假暴增的情況，從業人員可能就要思考是否要換工作或轉行；不過因應產品輸美關稅增加狀況，也會讓廠商思考海外產銷據點布局的改變，或者讓公司進行轉型、產業升級，其實可能也會因此增加新的工作機會。

最後楊宗斌也建議求職者，若想應徵這些海外上工職缺，除了要積極加強語言能力，以及培養獨立作業能力，針對全球地緣政治衝突的現況也要持續關注，畢竟這類屬於較高薪的企業外派工作，機會只給提前準備好的人。

關稅戰引發全球經濟衰退疑慮，很多貨物出口受阻，堆滿倉庫。（歐新社）
關稅戰引發全球經濟衰退疑慮，很多貨物出口受阻，堆滿倉庫。（歐新社）

求職 貿易戰 關稅

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