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朋友高薪被挖角卻遇「地獄開局」被資遣 網建議：可打官司

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的朋友被高薪挖角到一間公司，後來被要求減薪，不答應後就收到資遣通知。示意圖／ingimage
一名女網友的朋友被高薪挖角到一間公司，後來被要求減薪，不答應後就收到資遣通知。示意圖／ingimage

被公司惡意資遣可以打官司嗎？一名女網友發文，稱她的朋友被高薪挖角到一間公司，但不僅工作量超多，主管平時更完全沒在做事，後來還收到「降薪」通知，朋友不能接受，於是直接被資遣，對此，原PO詢問網友：「公司這種操作有辦法申訴嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她的朋友被「高薪挖角」到一間公司，年終還沒領就被挖走，進去後才知道工作內容非常雜，廣告、影片、建案行銷都要她負責，一個人扛起整個部門，主管還不是銷售出身的，一進辦公司就在玩手機、網購，就像在「打工換宿」一樣，把所有東西都給朋友做。

原PO表示，朋友一直撐著，公司卻突然通知她要「降薪」，事情完全沒通知，朋友不甘被當成「免洗筷」，不肯接受降薪，於是迅速被公司資遣，對此，原PO詢問網友此種「主管擺爛、勞工被惡意資遣」的狀況是否可以「申訴」公司呢？

此文一出，有網友提到可以根據《勞動基準法》第11條的非法資遣進行申訴，也指出打官司的細節，「可以告公司非法資遣，但就是要有時間長期奮戰打官司」、「惡意資遣可以申訴」、「打贏沒有資遣費，但是從發出存證信函主張確認雇傭關係那天起到妳打贏官司的全部期間薪水跟勞健保退休金都要給妳，同時打贏那天起還要讓妳回公司繼續上班」。

也有網友提醒跳槽前要做的功課，「要跳槽要先查一下公司簡介跟規模，要不然真的會像妳說得跳到一個坑更慘，去年剛跳查公司簡介是半導體而且屬於美商，過去快樂上班等下班比之前公司還鬆」、「挖角跳槽要簽合約，看幾年一約，怎樣都可以保留一些後路」。

職場 資遣

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