請半天假…該選上午或下午？內行教爽用午休：這樣請最棒
假期對上班族來說相當珍貴，每一次請假都應該好好把握。近日有網友發文，好奇如果只能請半天假的話，要選上午還是下午，引發網友熱議。
原PO在PTT發文，好奇對於朝九晚六的上班族來說，如果只能請半天假的話，大家更喜歡下午1點左右才上班，還是下午3點就能閃人？
原PO表示自己更喜歡請下午的假，「感覺一天提早結束」，早上請假當然也有好處，「可以睡晚一點」。
網友們對此持有不同的意見，一派人喜歡請下午，有提早放假，且不用再回辦公室的解脫感，「當然是下午啊，誰還會想回辦公室上班？」、「早上忙完了下午出公司就不用再進公司，對於上班遠距離的人來講比較理想」、「下午，天氣好的時候走出公司門外，心情超好」。
此外，他們覺得上午的時間過得比較快，還可以充分利用午休時間，「隨便混完早上就過了，下午愉悅心情放假去」、「下午啊，可以午休直接走人更賺」、「早上隨便摸一摸就午休了」。
喜歡早上請假的人，則是希望能夠睡到飽，「我今天就是睡不飽直接請早上睡到中午」、「我喜歡早上，睡到飽，去吃個貴婦早午餐再進辦公室」。
當然，有時早上請假是為了應對不小心睡過頭的狀況，「通常是看那天有沒有遲到，萬一遲到了就只能請早上」、「看前一天有沒有太晚睡」。
而最棒的請假方案，網友們認為是請禮拜五下午，或是禮拜一早上。
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