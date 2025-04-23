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上千醫護職缺校園徵才 賈桃樂仁德醫校分館也啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為推動青年職涯探索與醫護人才培育，勞動部攜手仁德醫專今天上午舉辦校園徵才博覽會暨賈桃樂分館啟用活動。記者吳傑沐／攝影
為推動青年職涯探索與醫護人才培育，勞動部攜手仁德醫專今天上午舉辦校園徵才博覽會暨賈桃樂分館啟用活動。記者吳傑沐／攝影

為推動青年職涯探索與醫護人才培育，勞動部與仁德醫專今天上午共同舉辦校園徵才博覽會暨賈桃樂分館啟用活動，現場邀請超過40家國內優質醫療機構，共釋出上千職缺，吸引1300多位學生到場參加求職媒合。

這場校園徵才活動吸引新竹馬偕紀念醫院、台北醫學大學附設醫院及中國醫藥大學附設醫院等多家醫療機構及上千名學生到場參加，場面氣氛熱鬧。勞動部長洪申翰、苗栗縣副縣長邱俐俐、仁德醫專校長黃柏翔、苗栗縣總工會理事長麥志宏、苗栗縣產業總工會理事長吳炳禎及苗栗縣職業總工會理事長彭秀敏等也出席見證苗栗成立首間的「醫護職涯體驗中心」。

正式啟用的賈桃樂學習主題館仁德分館，以醫療產業領域為主軸，為苗栗地區首座專為醫護職涯打造的主題分館，協助青年學子認識職場、定錨方向、強化就業力，進一步激發對醫療產業的熱情與投入。

洪申翰表示，目前醫療產業缺乏護理人員的投入，說明護理工作在未來的角色，將會越來越重要。今天在仁德醫專設立賈桃樂第8個分館，希望可以結合產業所需，讓護理專業學生可以順利銜接職場。

另外，洪申翰也呼籲醫療產業對於這些未來優秀的護理人員，能夠提高更好的勞動條件，讓醫療產業能夠留住人才，也讓這些青年人才發揮所長；勞動部仍會密切觀察勞動市場的變化，尤其關稅的後續發展，適切提供相對應津貼及補助措施，避免衝擊青年就業。

黃柏翔則表示，賈桃樂仁德醫專分館將無償提供「興趣解碼」、「慧眼識人」、「模擬面試」及「AI面試官」等科技工具，協助青年進行職涯探索及求職準備。現場也由視光學科提供眼睛黃斑部病變檢測、復健科檢測體適能及肌內效紮貼、職業安全衛生科設計模擬醉酒狀況下，對職業安全的影響等工作體驗，提供有意願投入醫護工作領域的青年能更快了解工作內容。

現場邀請超過40家國內優質醫療機構與企業共襄盛舉，共釋出上千個職缺，為即將畢業的青年及求職者提供就業機會。記者吳傑沐／攝影
現場邀請超過40家國內優質醫療機構與企業共襄盛舉，共釋出上千個職缺，為即將畢業的青年及求職者提供就業機會。記者吳傑沐／攝影
賈桃樂仁德分館今天正式啟用，現場學生也紛紛搶先體驗360度VR等科技工具。圖／桃竹苗分署提供
賈桃樂仁德分館今天正式啟用，現場學生也紛紛搶先體驗360度VR等科技工具。圖／桃竹苗分署提供
勞動部長洪申翰也與現場參加求職的醫護學生互動，了解學生們的求職需求。記者吳傑沐／攝影
勞動部長洪申翰也與現場參加求職的醫護學生互動，了解學生們的求職需求。記者吳傑沐／攝影

職業安全 職涯 青年

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