問「領錢理由」客人爆炸！銀行櫃檯嘆難為：被詐騙還怪我們？

做「銀行櫃檯」的工作有什麼難言之隱呢？一名從事銀行櫃檯的女網友發文，稱謂了防止詐騙，民眾在領錢時都要向他們詢問領錢的「用途」，就是因為很多人被詐騙後反過來怪行員為何沒關心他們，被騙光存款還要責怪行員，讓她感嘆做金融業真的很辛苦。

一名女網友在Dcard發文，表示她從事「銀行櫃檯」的工作，每次民眾領錢時問他們用途，許多人都不願意透露，好像「講用途是什麼很難的事」，行員之所以要問用途，就是因為很多人容易被詐騙，父母被騙後又要怪行員為何沒「關心」他們的父母，原PO認為，是他們要關心自己的爸媽才對。

原PO表示，很多人都是成年人了，如果領錢時被問理由還要編自以為合理的藉口來騙行員，被騙錢也是理所當然的事，有些人甚至被騙光錢後還反告行員，櫃檯人員其實也不想問領錢理由，但請不要被騙完錢後還責怪櫃檯，最後也不禁感嘆，從事金融業真的非常辛苦。

此文一出，不少從事金融業的網友分享類似經歷，「今天才遇到一個被詐騙，問他匯款給誰認不認識，客人回買中古車，我問簽約了嗎，客人不耐煩說不方便回答」、「以前在郵局櫃檯，規定三萬以上就要關心用途，常常遇到也是說關你什麼事之類的，甚至是更糟糕的態度講其他言語」、「還有一堆客人說的理由都很奇怪，細問之後還是奇奇怪怪，不然就是開始不高興」。

也有網友透露，在醫院和農會也有碰過類似情況，「醫院也有很多這種，法律規定領藥要出示證件並說出姓名及生日，貼一堆告示在窗口也不看，到了才說我以為不用看」、「身在農會心有戚戚焉，所以只要不回答的，我都請客人在傳票背後簽名」。