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勞動部職安署、勞發署長、北分署長即日起正式上任

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今天舉行職業安全衛生署、勞動力發展署、勞動力發展署北基宜花金馬分署布達及宣誓交接典禮，由勞動部部長洪申翰親自主持監交，正式宣布職安署長林毓堂、勞發署長黃齡玉與北分署長沈文麗分就職。而原職安署長鄒子廉則轉任勞動部主秘一職。圖／勞動部提供
勞動部今天舉行職業安全衛生署、勞動力發展署、勞動力發展署北基宜花金馬分署布達及宣誓交接典禮，由勞動部部長洪申翰親自主持監交，正式宣布職安署長林毓堂、勞發署長黃齡玉與北分署長沈文麗分就職。而原職安署長鄒子廉則轉任勞動部主秘一職。圖／勞動部提供

勞動部今天舉行職業安全衛生署、勞動力發展署、勞動力發展署北基宜花金馬分署布達及宣誓交接典禮，由勞動部部長洪申翰親自主持監交，正式宣布職安署長林毓堂、勞發署長黃齡玉與北分署長沈文麗分就職。而原職安署長鄒子廉則轉任勞動部主秘一職。

職安署長林毓堂表示，上任後將著重4大施政重點，首重加速推動「職業安全衛生法」修法，完善職場霸凌防治法制；其次，善用公眾監督力量督促業者落實防災；再者，精進職災勞工保護措施，擴大傷病通報管道及優化重建服務體系；最後，強化第一線勞檢員權益支持措施，成為勞檢員最有力的後盾。

勞發署長黃齡玉表示，我國此刻正面臨人工智慧席捲全球、地緣政治充滿不確定性、美國關稅海嘯迎面而來，對於瞬息萬變的勞動情勢，無法單靠以往成功的經驗或法則，未來職能訓練要順應產業發展的需要、就業服務要貼近民眾差異化的需求、跨國勞動力政策要配合經濟社會的發展與時俱進，持續提升國家競爭力。

北分署沈文麗分署長則提出「3大支持」與「2大目標」的理念藍圖，3大支持包含心靈支持，建立關懷溫暖的職場文化、法治支持，恪守合法與公正執行、專業支持，給予團隊專業上的支持，以增進對外服務效能；2大目標為營造有溫度的職場環境，及務求穩定中求發展。

勞動部 職場霸凌 職業安全

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