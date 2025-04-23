不是不努力，是太委屈！「報復性離職」正流行？年輕人用辭職宣洩職場不滿

幾年前流行的「安靜辭職」也許正在逐漸退燒，而年輕世代掀起的「報復性離職」，正用一種報復的方式宣洩對職場的不滿。

大概在3年前，職場圈流行著一種「安靜辭職」（Quiet Quitting），它並不是真正的「辭職」，而是你依然在工作、還是會進辦公室，只不過不會再追求額外的價值，甚至更積極進取的爭取分內外的表現，而是只把「本分」給做好。

安靜辭職和「躺平」主義有著異曲同工之妙，旨在大環境的職場壓力下，一種與其堅持奮鬥、不如只做到最低限度工作的信念，因為在加薪困難、升遷機會渺茫的辦公室裡，應該拒絕成為被剝削的奴隸。

而安靜辭職，代表你依然在履行你的職責，但你不再在精神上贊同「工作必須是生活」的喧囂文化，而事實是，作為一個人的價值，不是由你的工作表現來定義的。

不過如今，安靜辭職已經不流行了，現在在職場上，年輕人最嚮往的是「報復性離職」（Revenge Quitting）。

報復性離職，是一種對職場不滿的最後手段

專家指出，近年來，所謂的安靜辭職可能正在漸漸地消逝，但報復性離職正在逐漸取而代之，愈來愈多的年輕員工對低薪、缺乏加薪機會以及晉昇管道感到憤怒，他們不屈服於壓抑的怨恨並迅速辭職。

所謂的報復性離職，基本上代表的是一種不歡而散，在員工受盡各種委屈、刁難和屈辱後，一種透過以不交接工作、不事前告知、不願遵守規範等方式憤而離職，雖然代價可能是拿不到薪水或產生勞資糾紛，但他們還是要用此方式宣洩情緒。

他們有可能抗議，甚至罷工、辭職來表達對職場的不滿。《Fortune》還強調，是時候告別安靜離職，2025年是報復性辭職的一年。

大部分員工都對自己的工作感到挫折

根據研究顯示，約有4％的全職員工，計劃在今年進行報復性辭職，這些人當中多數在過去13個月內已有辭職的念頭。其中，採取居家與辦公室混合模式工作的員工最有可能付諸行動，高達7％的人預計將在2025年離職，以此表達對工作的不滿。

從產業別來看，行銷與廣告、資訊科技、媒體與娛樂領域的員工，出現報復性辭職傾向的比例最高。

儘管這類辭職行動僅佔整體勞動市場的一小部分，但調查發現，高達93％的全職員工對目前的工作感到挫折，這些情緒與計劃報復性離職者的原因相似——48％的人認為薪資偏低或未獲加薪、34％的人覺得自己的努力未被重視，另有33％的人表示缺乏職涯成長機會。

心理醫師強調，工作忠誠度不再，是理所當然的，或許這是有充分理由的。

職場的心理健康，遠比待遇和工作內容重要

引領這場運動的是Z世代的年輕人，這一代人重視心理健康、工作與生活的平衡以及價值驅動的職業，而不是傳統的工作保障。

這與前幾代人經常默默忍受職場上不公平待遇不同，Z世代利用他們的離職作為一種抗議形式，這種抗議源於怨恨，以及一種日益增長的信念：他們不必留在不尊重他們的工作場所。

1、倦怠正在演變成反彈

倦怠並不是什麼新鮮事，但Z世代員工對此的反應卻是新鮮事。儘管前幾代人可能為了工作而竭盡全力，但Z世代更有可能策略性地辭職。

一項研究發現，極端的工作文化、長時間的工作時間和過重的工作量，嚴重導致年輕員工的心理困擾和不滿。

與可能已經忍受這些條件的老員工不同，年輕人將倦怠視為轉捩點，而不是一種榮譽的象徵，當他們離開時，他們會確保人們「感受到他們的離開」。

在各個行業中，重大辭職事件變得越來越普遍，像是員工在關鍵截止日期前紛紛罷工，導致公司必須重新分配工作。

而其他人則在工作高峰期中途辭職，導致企業因人手短缺而提前關門；有些人甚至選擇在季節性高峰期辭職，以確保他們的離去帶給人們深切的感受。

對一些Z世代員工來說，辭職不僅是為了自我保護，也是對所感知的工作條件的反應。特別是那些將員工逼到極限，卻不提供公平薪資或職涯發展機會的工作環境，員工的離職率最高。

2、職場期望正在改變

年輕一代正逐步改寫「職業」的定義。過去的世代通常將工作穩定性放在首位，而Z世代則更重視工作是否能實現個人目標、提供彈性，以及是否符合自身的價值觀。他們關心的不只是穩定收入，更在意工作的意義與道德層面。

對許多年輕人而言，職業不再只是謀生的工具，而是個人身份與信念的延伸。因此，現今的辭職原因往往不只是薪資或待遇不佳，也可能源自與公司價值觀不一致的道德考量。比方說，一名科技業員工若發現公司侵犯用戶隱私，可能會選擇離職，因為這違背了他的道德信念。

又或者，一位員工在得知某時尚品牌的供應鏈存在剝削勞工行為後，可能會選擇與該品牌劃清界線。此外，當工作環境缺乏對多元、包容或永續發展的實質承諾時，員工也往往會認為留下來等同於背離自身的價值觀。

這樣的價值轉變，正在迫使企業重新思考人才留任的策略。研究指出，若組織無法提供有意義的工作內容或專業成長機會，將更難吸引與留住Z世代人才。

3、職場心理健康遠比什麼都還重要

對年輕世代而言，心理健康已躍升為工作生活中的首要考量。當工作影響到他們的身心福祉時，他們往往毫不猶豫地選擇離開。根據調查，55％的Z世代員工曾被診斷出患有心理健康問題或接受過相關治療，這一比例遠高於其他年齡層。

這種對心理健康的高度關注，也讓他們對有害的職場文化、僵化的制度或過重的工作壓力更難容忍。一旦這些因素讓他們感到受困，離職就不僅是一種逃避，更是表達不滿與抗議的方式。

例如，一位因長期倦怠與缺乏彈性而苦撐的年輕員工，可能會選擇突然離職，以此表達職場對他們的失望與壓迫。另一位員工則可能在承受數週的高壓管理後毅然辭職，因為感受到自己的心理健康正在一天天惡化。

對Z世代來說，掌握自主權不再是一種特權，而是一項基本需求。

那些無法提供彈性工作模式、成長機會，或不尊重個人界線的職場，通常難以留住這群員工。因為他們清楚知道，自己擁有比過去更多的選擇與發聲權。

訊息再明確不過：如果一份工作讓人感到被困住，他們會果斷離開，尋找更好的出路。

所謂的報復性辭職，不僅是一時的現象，更是對不良職場文化的直接回應。Z世代正透過行動重新定義職場中的忠誠——他們堅定地傳達一個訊息：尊重、彈性與心理健康，絕非可以妥協的條件。

（本文出自2025.04.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）