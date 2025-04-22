快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
薪資查詢平台《比薪水》2025年度報告指出，資訊科技業有65.5%的從業者若能選擇，傾向轉「自僱」，為各產業之冠。遠距上班示意圖。（路透）
薪資查詢平台《比薪水》2025年度報告指出，資訊科技業有65.5%的從業者若能選擇，傾向轉「自僱」，為各產業之冠。遠距上班示意圖。（路透）

薪資查詢平台《比薪水》2025年度報告指出，資訊科技業有65.5%的從業者若能選擇，傾向轉「自僱」，為各產業之冠。在紅利減少、升遷困難的雙重壓力下，自僱接案不再是少數，而是愈來愈多科技人才主動追求的出路。

報告顯示，選擇改變工作型態的主因，前三名依序為「工作時間」、「個人興趣」與「收入考量」。相較於企業內部制度不透明、收入無法反映付出，自僱提供更大的彈性與掌控感。疫情遠距工作普及，科技人更容易與國內外業主合作，脫離公司體制。

《比薪水》分析，現今自僱接案型態多元，從接案平台、小型企業合作、海外遠距專案到自有產品變現，都是自僱常見路徑。許多工程師透過國外的Upwork、Fiverr或國內接案平台「小任務」等承接網站建置、App開發、系統維運等專案；也有資深工作者與中小企業建立長期合作關係，提供DevOps支援或雲端架構服務；資料科學與SaaS 專案的境外案源亦逐年上升。

除了技術服務，部分科技人才選擇經營自有產品或知識變現，如設計UI套件、開設線上課程累積被動收入。雖然前期投入高、回收期長，但若能建立品牌與專業信任，收入反而更穩定。

然而，自由工作同時伴隨高風險。無固定收入、職災無保障、稅務與保險問題棘手。除了加入職業工會，也有部分人採用「雇主代理服務」（EOR）或「專業雇主組織」（PEO）作為補充方案。

《比薪水》專家也預測，未來五年，科技業的專案外包比例將持續上升，自僱將成新常態。然而，要是制度未能提供保障，最終風險仍將由個人獨自承擔。

薪資查詢平台《比薪水》2025年度報告指出，資訊科技業有65.5%的從業者若能選擇，傾向轉「自僱」，為各產業之冠。在紅利減少、升遷困難的雙重壓力下，自僱接案不再是少數，而是愈來愈多科技人才主動追求的出路。圖／比薪水提供
薪資查詢平台《比薪水》2025年度報告指出，資訊科技業有65.5%的從業者若能選擇，傾向轉「自僱」，為各產業之冠。在紅利減少、升遷困難的雙重壓力下，自僱接案不再是少數，而是愈來愈多科技人才主動追求的出路。圖／比薪水提供

疫情 科技業 薪水 遠距

延伸閱讀

藍白峰會談關稅 朱立倫提4方向、黃國昌指台美應簽FTA

最高3,500％！防堵陸企洗產地 美核定東南亞太陽能產品關稅

Audi Q9大型三排座SUV蓄勢待發？川普關稅爭議仍是難解關鍵？

替我邦交國發聲？陸駐聯副代表怒批川普關稅霸凌海地

相關新聞

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

薪資查詢平台《比薪水》2025年度報告指出，資訊科技業有65.5%的從業者若能選擇，傾向轉「自僱」，為各產業之冠。在紅利...

五一勞工大遊行 反霸凌要保障

勞工團體五月一日將上凱達格蘭大道舉辦「五一勞工大遊行」。數十個工會及NGO團體昨天控訴，當今台灣勞工面臨霸凌、低薪、過勞...

勞部安定就業推動要點6大項目 保障受關稅衝擊勞工權益

因應美國對台課徵關稅可能對我國產業及就業市場造成之衝擊，行政院今天表示，正式核定880億的「因應美國關稅我國出口供應鏈支...

面試只靠文憑？她曝HR最在乎「1點」 內行人搖頭：學歷不等於能力

面試總是上不了？一名女網友在Dcard透露朋友身為HR的審查標準，表示首先還是以學歷優先，其次為資歷，最後是外貌與年紀。更重要的是「一張白紙」，指出開價太高或是履歷太過複雜都有可能被刷掉。

全公司把她當「萬能工具人」 老闆孩子活動、總經理生病就醫都得處理

有些工作不適合時，應該果斷離職，避免自己情緒內耗。日前有位女網友表示，她進公司後，成為了公司裡的萬能工具人，原本是主管、行政或前輩該處理的事情，全部都變成他要處理，連總經理生病，都是他要負責聯絡醫院，主管孩子的收涎活動也要他處理，不少人喊「快公開是哪家公司」。

2.8K免通勤自由度高？3.5K正統大公司？她猶豫2職缺 多數人選這家

高薪工作一定好？一名女網友在Dcard徵求廣大網友建議，目前有兩份工作可以選擇，一是月薪2.8k的小公司，另一個則是3.5k規模較大的公司，兩者職務大同小異，各有優缺點讓她無法拿定主意，身為剛畢業的職場新鮮人想問問大家的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。