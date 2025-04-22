關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

薪資查詢平台《比薪水》2025年度報告指出，資訊科技業有65.5%的從業者若能選擇，傾向轉「自僱」，為各產業之冠。在紅利減少、升遷困難的雙重壓力下，自僱接案不再是少數，而是愈來愈多科技人才主動追求的出路。

報告顯示，選擇改變工作型態的主因，前三名依序為「工作時間」、「個人興趣」與「收入考量」。相較於企業內部制度不透明、收入無法反映付出，自僱提供更大的彈性與掌控感。疫情後遠距工作普及，科技人更容易與國內外業主合作，脫離公司體制。

《比薪水》分析，現今自僱接案型態多元，從接案平台、小型企業合作、海外遠距專案到自有產品變現，都是自僱常見路徑。許多工程師透過國外的Upwork、Fiverr或國內接案平台「小任務」等承接網站建置、App開發、系統維運等專案；也有資深工作者與中小企業建立長期合作關係，提供DevOps支援或雲端架構服務；資料科學與SaaS 專案的境外案源亦逐年上升。

除了技術服務，部分科技人才選擇經營自有產品或知識變現，如設計UI套件、開設線上課程累積被動收入。雖然前期投入高、回收期長，但若能建立品牌與專業信任，收入反而更穩定。

然而，自由工作同時伴隨高風險。無固定收入、職災無保障、稅務與保險問題棘手。除了加入職業工會，也有部分人採用「雇主代理服務」（EOR）或「專業雇主組織」（PEO）作為補充方案。